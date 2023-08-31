Sokak hayvanlarına destek amaçlı kurulduğu iddia edilen 'Paw Guards' isimli anonim şirketin yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı. Erdoğdu dolandırıcılık, tehdit ve belgede sahtecilikten dolayı aranan biriydi.

Hayvanseverler tarafından oldukça yakından takip edilen 'Paw Guards' anonim şirketinin yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı. Twitch yayıncısı ve Jahrein ismiyle tanınan Ahmet Sonuç, geçen sene Twitter’da PawGuardsAraştırılsın etiketi ile gündem yaratmıştı.

Yetkililerin bu derneğe el atmasından sonra platformun yöneticileri olan Erkin Erdoğdu ve Buğra Gençkan’ın bağışlanan paraları kendi üzerlerine geçirdikleri ortaya çıkarıldı.

Erkin Erdoğdu'nun bu suçlamalardan dolayı 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası vardı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Erdoğdu'nun saklandığı adres belirlendi. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerden kaçmaya çalışan Erdoğdu, takipler sonucu yakalandı.

Hayvan hakları savunuculuğu adıyla dolandırıcılık ile tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından hapis cezası alan ve diğer suçlardan da aranan Erdoğdu, işlemler sonrasında tutuklandı.