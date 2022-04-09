Hayvanlara yardım amaçlı kurulduğu iddia edilen Paw Guards, hakkında atılan 'dolandırıcılık' iddiaları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Paw Guards'ın araştırılmasını isteyen sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da etiket başlattı.

Geçtiğimiz günlerde internet ortamında Jahrein ismiyle bilinen ünlü yayıncı Ahmet Sonuç; sokak hayvanlarına destek amaçlı kurulduğunu iddia eden ‘Paw Guards’ isimli anonim bir şirket olan yardım kuruluşunun kurucuları Erkin Erdoğdu ve Buğra Gençkan’ı, sokak hayvanları için gönüllülerden toplanan paraları kendi üzerlerine geçirmekle suçlamış, bu iddialar sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Jahrein’in olaya dair yayımladığı video ile tartışma iyice alevlenmiş; Jahrein, daha önceki ticari ilişkilerini işaret ettiği Erdoğdu’nun dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve hatta bıçak ve demir sopayla adam yaralama gibi suçlardan pek çok kez davalık olduğunu ve ceza aldığını açıklamıştı. Bu videonun ardından bugün sosyal medyada PawGuardsAraştırılsın etiketi gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Paw Guards'ın araştırılmasını talep etti

Jahrein, dün yayımladığı videoda “işleri sosyal medyadan sponsor alıp para kazanmak olan Paw Guards hiçbir işini parayla yapmıyor, çalışanların hepsi gönüllü. Beslemeyi çalışanlara yaptırıyorlar, barınmayı çalışanlara yaptırıyorlar, hatta videoları bile çalışanlar çekiyor. Paw Guards sadece videoları paylaşarak para toplamaya ve sponsor almaya devam ediyor” ifadelerini kullanmış ve “satın alınan kulübeler sahiplerine gönderilmiyor, siz evinizde kulübeyi kurup sokaktaki hayvanlara bırakmıyorsunuz. Siz parayı gönderiyorsunuz, karşılığında kulübe kuruluyor mu bilmiyorsunuz” diyerek satıldığı iddia edilen ürünlerin takibinin yapılamadığını belirtmişti.

Buna karşılık olarak Paw Guards ise “Paw Guards Ailesi Unutmayın ki gecenin en karanlık anı.. Güneşin doğmasına en yakın andır. Tüm Pati Koruyucularına duyurun, biz değil onlar anlatacak bizi” diyerek duruma dair bir açıklama yapmıştı:

Bunun üzerine Paw Guards’a olan tepki iyice artarken sosyal medya kullanıcıları, kuruluşun araştırılması için Twitter’da etiket başlattı. Hakkında on binlerce tweet atılan olayda kullanıcılar Paw Guards’ı, insanların duygularını sömürerek para kazanan bir ‘dolandırıcılık’ olmakla suçladı.

İşte olaya dair sosyal medyadan gelen tepkiler