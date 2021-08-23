Çevrim içi ödeme platformu PayPal, ilk olarak ABD’de başlattığı kripto para alım, satım ve saklama işlemlerinin Birleşik Krallık'ta da başlatılacağını açıkladı. Bu hafta başlayan işlemlerle kullanıcılar, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve Litecoin üzerinden işlem yapabilecekler.

Çevrim içi ödeme ve para gönderme/alma hizmeti sunan PayPal, bugün kripto para dünyası için büyük bir haber verdi. Platform, yaptığı duyuruda kripto para alım, satım ve saklama işlemlerini Birleşik Krallık'ta da başlatacağını açıkladı. PayPal’da kripto para işlemleri yapmak isteyenlereyse şu anda yalnızca seçili kripto para birimleri sunulacak.

PayPal’da kripto para işlemleri yapmak isteyenler işlemlerini sektörün önde gelen birimleri Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve Litecoin üzerinden yapabilecekler. Birleşik Krallık'taki PayPal kullanıcıları, bu haftadan itibaren işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Kullanıcılar, en düşük 1 pound’la işlem açabilecekler. Kripto para birimlerinin değerlerini de anlık olarak takip edebilecek ve eğitim içeriklerine erişebilecekler.

İlk olarak ABD’de kullanıma açılan hizmet başarıyla ilerledi:

PayPal, kripto para alım, satım ve saklama işlemlerini ilk olarak Ekim 2020’de Amerika Birleşik Devletleri’nde başlatmıştı. İşlemlerin Birleşik Krallık'ta da açılması hakkında açıklama yapan PayPal’ın Blokzincir Genel Müdürü Jose Fernandez de Ponte, hizmetin ABD’de başarılı olduğunu, aynı başarının Birleşik Krallık'ta da görüleceğini beklediklerini açıkladı.

PayPal üzerinden yapılacak işlemler, New York merkezli kripto para şirketi Paxos sayesinde gerçekleşecek. PayPal, işlemlerin Birleşik Krallık'ta da açılması için gerekli izinleri ülkenin yetkili mercilerinden aldığını belirtti.