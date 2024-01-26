PDF, günlük hayattan iş hayatına her alanda sık sık karşımıza çıkan yaygın bir belge türü ancak düzenlemek ya da dönüştürmek bazen gerçek bir çileye dönüşebiliyor. SwifDoo PDF, PDF'e dair tüm işlemleri basitleştirerek sizi büyük bir dertten kurtarıyor.

Eğer siz de sık sık PDF'lerle haşır neşir oluyorsanız, düzenlemeden birleştirmeye pek çok işlemin sinir bozucu olduğunu deneyimlemişsinizdir. Genelde acilen iş çözmek için karşımıza çıkan araçlar ya işlemleri düzgün yapamazlar ya da dosyaları bozarak işleri daha da karmaşık hâle getirirler.

Sizi tüm bu sorunlardan kurtaracak, bir PDF'i basit bir word dosyası düzenler gibi düzenleyebilmenize olanak sağlayacak bir uygulama ile tanıştıracağız; SwifDoo PDF.

SwifDoo tam olarak ne?

SwifDoo Android, Windows, iOS ve Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz; PDF başta olmak üzere Word, Excel, PowerPoint, JPG ve PNG gibi pek çok dosya türünü düzenlemenize, birleştirmenize ya da dönüştürmenize olanak sağlayan bir uygulama.

Tüm bunları oldukça basit ve kullanıcı dostu bir arayüz ile sunan SwifDoo PDF, genellikle birden çok araç gerektiren ve uğraştırıcı olan bu süreçleri tek çatı altında toplayarak pratik bir çözüm sunmuş oluyor.

İşlemleri mobil olarak da rahatça yapabilmenizi sağlayan SwifDoo, PDF'lerinizdeki metinleri ve görüntüleri direkt dosya üzerinden birkaç tıkla düzenlemenize yardımcı oluyor.

SwifDoo üzerinden yapabildiğimiz tüm işlemlere göz atmak gerekirse;

Yazı tipi, renk ve stil ayarlamaları da dahil olmak üzere metin düzenleme.

Görüntü ekleme ve değiştirme.

Dosya dönüştürme (PDF, Word, Excel, JPG, PNG gibi çok sayıda format için)

Elektronik imza oluşturma.

PDF'leri birleştirme ya da bölme.

Farklı modlarla PDF görüntüleme.

Kaliteyi düşürmeden PDF boyutu küçültme.

PDF'lere vurgu ve not ekleme.

Tüm bu işlemleri hızlı ve güvenli şekilde yapan SwifDoo, hassas belgeleri korumak için şifreleme ve filigran gibi güvenlik özellikleri de sunuyor.

SwifDoo nasıl kullanılıyor?

SwifDoo'yu kullanmak oldukça basit. Uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra karşınıza Word gibi yazılımlardan alışkın olduğunuz sade ve kullanışlı bir arayüz çıkacak. En üstte yer alan ve temel işlemleri gösteren ana menüden dilediğiniz işlemi seçerek kullanabilir; görüntü ekleme gibi işlemleri ise sürükle-bırak gibi basit adımlarla gerçekleştirebilirsiniz.

SwifDoo, farklı abonelik paketleri sunuyor;