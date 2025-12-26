Pegasus, Chelsea Futbol Takımının Resmî Hava Yolu Sponsoru Oldu!

Pegasus Hava Yolları, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'nin sponsoru oldu. Şirket, takımların hava ulaşımını sağlayacak.

Pegasus, Türkiye’nin en büyük hava yolu şirketlerinden biri konumundaydı ve dünya çapında faaliyet gösteriyordu. Şimdi ise şirketten önemli bir haber geldi. Öyle ki Pegasus’un İngiltere’nin en önde gelen futbol kulüplerinden birine sponsor olmak için anlaşmaya vardığı açıklandı.

Pegasus Hava Yolları, futbolseverlerin çok yakından tanıdığı Premier Lig’den dev İngiliz kulüp Chelsea’ye sponsor olacak. Şirket, kulübün erkek ve kadın takımlarının resmî hava yolu sponsoru olmak için anlaşmaya gidildiğini duyurdu.

Chelsea’nin hava yolu ulaşımını sağlayacak

Yapılan açıklamalara göre anlaşma kapsamında Pegasus, iki takımın da hava yolu ulaşımını sağlayacak. Chelsea Futbol Kulübü’nün güçlü global erişimi ve dünya genelindeki geniş taraftar kitlesiyle desteklenen bu işbirliği kapsamında Pegasus, öncelikli yurt dışı pazarlarda yenilikçi iletişim kampanyaları hayata geçirmeyi hedeflediğini de ifade etti.

Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, yaptığı açıklamalarda iki güçlü markanın bir araya geldiğini söylerken şu ifadeleri kullandı: “Chelsea’nin global taraftar kitlesi, bizim uluslararası erişimimizle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Birleşik Krallık, 5 farklı noktaya uçtuğumuz ve büyümeyi sürdürdüğümüz önemli pazarlarımızdan biri. Chelsea Futbol Kulübü işbirliğiyle taraftarlar ve misafirlerimiz için ilham veren deneyimler yaratmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”