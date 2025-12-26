Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Pegasus, Chelsea Futbol Takımının Resmî Hava Yolu Sponsoru Oldu!

Pegasus Hava Yolları, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'nin sponsoru oldu. Şirket, takımların hava ulaşımını sağlayacak.

Pegasus, Chelsea Futbol Takımının Resmî Hava Yolu Sponsoru Oldu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Pegasus, Türkiye’nin en büyük hava yolu şirketlerinden biri konumundaydı ve dünya çapında faaliyet gösteriyordu. Şimdi ise şirketten önemli bir haber geldi. Öyle ki Pegasus’un İngiltere’nin en önde gelen futbol kulüplerinden birine sponsor olmak için anlaşmaya vardığı açıklandı.

Pegasus Hava Yolları, futbolseverlerin çok yakından tanıdığı Premier Lig’den dev İngiliz kulüp Chelsea’ye sponsor olacak. Şirket, kulübün erkek ve kadın takımlarının resmî hava yolu sponsoru olmak için anlaşmaya gidildiğini duyurdu.

Chelsea’nin hava yolu ulaşımını sağlayacak

pega

Yapılan açıklamalara göre anlaşma kapsamında Pegasus, iki takımın da hava yolu ulaşımını sağlayacak. Chelsea Futbol Kulübü’nün güçlü global erişimi ve dünya genelindeki geniş taraftar kitlesiyle desteklenen bu işbirliği kapsamında Pegasus, öncelikli yurt dışı pazarlarda yenilikçi iletişim kampanyaları hayata geçirmeyi hedeflediğini de ifade etti.

Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, yaptığı açıklamalarda iki güçlü markanın bir araya geldiğini söylerken şu ifadeleri kullandı: “Chelsea’nin global taraftar kitlesi, bizim uluslararası erişimimizle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Birleşik Krallık, 5 farklı noktaya uçtuğumuz ve büyümeyi sürdürdüğümüz önemli pazarlarımızdan biri. Chelsea Futbol Kulübü işbirliğiyle taraftarlar ve misafirlerimiz için ilham veren deneyimler yaratmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Uçakta Sandığınızdan Daha Fazla Oda Var! İşte Asla Göremeyeceğiniz Alanlar Uçakta Sandığınızdan Daha Fazla Oda Var! İşte Asla Göremeyeceğiniz Alanlar
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Kamera Teknolojilerinde Gerçek Devrim Kapıda: Bilim İnsanları, Lenssiz Görüntü Kaydedebilen Kamera Sensörü Geliştirdi!

Kamera Teknolojilerinde Gerçek Devrim Kapıda: Bilim İnsanları, Lenssiz Görüntü Kaydedebilen Kamera Sensörü Geliştirdi!

Google Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verecek (Çocukluk Mailini Kullananlara...)

Google Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verecek (Çocukluk Mailini Kullananlara...)

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Tek Mekânda Geçmesine Rağmen İzlerken Bir Saniye Bile Sıkılmayacağınız Filmler

Tek Mekânda Geçmesine Rağmen İzlerken Bir Saniye Bile Sıkılmayacağınız Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim