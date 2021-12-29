Uçak Biletlerine Zam Gelebileceğini Gösteren Açıklama

Pegasus Havayolları Genel Müdürü, bugün yaptığı açıklamada uçuşlardan zarar ettiklerini söyleyerek uçak bileti fiyatlarına zam gelebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde telefon ve internet faturalarına etki edecek olan Özel İletişim Vergisi’ne gelecek olan zammın açıklanmasının ardından yine geçtiğimiz günlerde elektrik ve doğalgaz sayaçlarının bakım ve onarımlarım ücretlerine de %25’lik bir zam uygulanacağı açıklanmıştı.

Akaryakıttan yiyeceğe, otomobil fiyatlarından teknolojik ürünlere kadar hemen hemen her şeye zam gelmişti. Bugün Pegasus Havayolları’ndan gelen açıklamayla birlikte uçak bileti fiyatlarına da zam gelebileceğinin sinyalleri verildi.

“Uçuşlardan zarar ediyoruz”

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, uçak biletlerindeki tavan fiyat uygulaması hakkında yaşanan problemleri dile getirerek bilet fiyatlarının uçuş maliyetlerini karşılayamadığını belirtti. Nane, 2022 yılında bu durumun düzeleceğini umduğunu söyledi.

Pegasus’un sahip olduğu uçak filosunun yaşını aşağı çekerek yeni uçakların alınması gerektiğini belirten Mehmet Nane, yeni uçakların çok daha çevresel olduklarını ve yakıt verimliliklerinin yüksek olduğunu açıkladı. 2022 yılı beklentileri hakkında konuşan Nane, yaptığı açıklamada “Net nakit oranı pozitif olan az sayıda şirketten biriyiz. Tavan fiyat çok ciddi baskı unsuru olacak noktada, şu anki tavan fiyat ile 1 saatin üzerindeki uçuşlardan zarar ediyoruz. Döviz, yakıt ve Türkiye'deki maliyet unsurlarına duyarlılığımız var” diyerek uçak bileti fiyatlarındaki tavan fiyatının yeniden belirlenebileceğinin sinyallerini de vermiş oldu.

Bilet fiyatlarına zam gelmesi henüz kesinleşmemiş olsa da Mehmet Nane’nin açıklaması vatandaşları ve yetkilileri düşündürmeye yetti. Sizce uçak bileti fiyatlarına zam gelecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.