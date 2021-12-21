Her türlü mobil elektronik haberleşme ve internet gibi hizmetlerden alınan Özel İletişim Vergisi, bugün yayımlanan Resmî Gazete ile birlikte %36,2 oranında artırıldı. Bununla birlikte Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar ve Vergi Usul Kanunu (VUK) da aynı oranda artırıldı.

İlk olarak 1999 yılında alınmaya başlanan Özel İletişim Vergisi, her türlü mobil elektronik haberleşme, radyo ve televizyon yayınları, kablolu-kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde uygulanıyor. Kullanıcının faydalandığı her servis ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan belli miktarda tutar devlete iletiliyor. Özel İletişim Vergisi, son olarak 30 Ocak tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla %10 oranına çıkarılmıştı.

Bu gece yayımlanan Resmî Gazete ile birlikte Özel İletişim Vergisinin oranına zam yapıldı. 21 Aralık 2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Özel İletişim Vergisi, 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere %36,2 oranında artırıldı. Özel İletişim Vergisinin yanı sıra bazı vergilerde de artış yapıldı.

Emlak vergisi de %18,10 oranında artırıldı:

Karara göre Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar ve Vergi Usul Kanunu (VUK) da %36,2 oranında artırıldı. Bununla birlikte Emlak Vergisi de %18,10 oranında zamlandı. Özel İletişim Vergisine yapılan artışla birlikte ocak ayından itibaren tarife ücretlerinde değişiklik görmemiz oldukça olası.