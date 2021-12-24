Sayaç Bakım İşlemlerine ‘Yüzde Yirmi Beş’ Zam Geliyor

Elektrik ve doğalgaz sayaçlarının bakım ve tamir işlemleri de zam fırtınasına yakalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1 Ocak’tan itibaren %25 zam geleceğini duyurdu. İşte yeni yıldan itibaren geçerli olacak sayaç bakım ücretleri…

Türkiye, modern tarihinin en büyük ekonomik zorluklarının içinden geçiyor. Türk Lirası’nın son aylarda görülmemiş bir hızda değer kaybetmesi, akaryakıttan gıdaya kadar her sektöre zam gelmesine sebep olmuştu. Dolar, dört gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla 12,50 seviyelerine düşse de her saat kuruş bazında yükselip alçalmaya devam ediyor.

Hükümetten ekonomi hakkında pozitif ve iyimser açıklamalar gelmeye devam ederken halkın aklında bir soru var: Yapılan zamlar geri çekilecek mi? Dolar her ne kadar şu anda 12 seviyelerinde seyretse de zamların arkası kesilmeyecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz gün, telefon ve internet faturaları zamlanmıştı. Şimdi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yayınlanan bir tebliğ ile 2022 yılında sayaç tamirlerine %25 zam geleceğini açıkladı.

1 Ocak itibariyle geçerli olacak:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak ‘su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayarlama’ ücretlerinin yer aldığı listeyi yayınladı. Yayınlanan listedeki fiyatlara bakıldığında %25’lik bir zam yaşandığını görüyoruz. İşte yeni yıldan itibaren geçerli olan fiyat listesi…

Elektrikli sayaçlar için ayarlama ücretleri:

Tek fazlı sayaçlar: 16,4 TL

Üç fazlı Sayaçlar: 21,1 TL

Elektrikli sayaçlar için tamir ücretleri:

Buradaki fiyatlar iki şekilde ayrılıyor. Sayaçlarda iç-dış temizlik ve yağlama gerektiren tamir ücretleri:

Tek fazlı sayaçlar: 21,1 TL

Üç fazlı sayaçlar: 24,6 TL

İç-dış temizliğin yanı sıra parça değiştirilmesi gereken sayaçlarda 9,3 TL’lik işçilik maliyetinin yanı sıra parça fiyatı da ekleniyor. İlaveten boyama işlemi gerektiren sayaçlarda 5,5 – 9,3 TL arasında bir ücret olacak.

Gaz sayaçların ayarlama ücretleri:

G6 dahil olmak üzere G6 sınıfına kadar olan sayaçların ayarlama ücreti: 23,6 TL

G10 – G25 sınıfı sayaçlar için ayarlama ücreti: 39,1 TL

G40 – G65 sınıfı sayaçlar için ayarlama ücreti: 82,9 TL

G100 – G160 sınıfı sayaçlar için ayarlama ücreti101,8 TL

G250 – G400 sınıfı sayaçlar için ayarlama ücreti: 188 TL

G650 – G1600 sınıfı sayaçlar için ayarlama ücreti: 376,4 TL

G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar için ayarlama ücreti: 548,4 TL

G10000 ve daha üst sınıf sayaçlar için ayarlama ücreti: 705,4 TL

Gaz sayaçları için tamir ücretleri:

Yalnızca iç-dış temizlik ve yağlama gerektiren sayaçlar için alttaki ücretler geçerli olacak.

G10 – G25 sınıfı sayaçlar için tamir ücreti: 39,1 TL

G40 – G65 sınıfı sayaçlar için tamir ücreti: 82,9 TL

G100 – G160 sınıfı sayaçlar için tamir ücreti: 101,8 TL

G250 – G400 sınıfı sayaçlar için tamir ücreti: 188 TL

G650 – G1600 sınıfı sayaçlar için tamir ücreti: 376,4 TL

G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar için tamir ücreti: 548,4 TL

G10000 ve üstü sayaçlar için tamir ücreti: 705,4 TL

İç-dış temizlik ve yağlamanın yanı sıra parça değişimi gerektiren sayaçlar içinse alttaki ücretler geçerli olacak.

G6 dahil, büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar: 23,6 TL

G10 – G25 sınıfı sayaçlar için tamir ücreti: 32,6 TL

G40 – G65 sınıfı sayaçlar için tamir ücreti: 46,8 TL

G100 – G160 sınıfı sayaçlar için tamir ücreti: 62,9 TL

G250 – G400 sınıfı sayaçlar için tamir ücreti: 94,1 TL

G650 – G1600 sınıfı sayaçlar için tamir ücreti: 125,4 TL

G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar için tamir ücreti: 156,9 TL

G10000 ve üstü sayaçlar için tamir ücreti: 188 TL

Ayrıca boya işlemi gerektiren sayaçlar için de alttaki ücretler geçerli olacak.

G6 dahil, büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar için boyama ücreti: 18,1 TL

G10 – G25 sınıfı sayaçlar için boyama ücreti: 31,4 TL

G40 – G65 sınıfı sayaçlar için boyama ücreti: 46,8 TL

G100 – G160 sınıfı sayaçlar için boyama ücreti: 62,9 TL

G250 – G400 sınıfı sayaçlar için boyama ücreti: 78,4 TL

G650 – G1600 sınıfı sayaçlar için boyama ücreti: 94,1 TL

G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar için boyama ücreti: 125,4 TL

G10000 ve üstü sayaçlar için boyama ücreti: 156,9 TL

Buna ek olarak, sayacınızdan şikayetçi olursanız ancak herhangi bir sorun tespit edilemezse sökme-takma masrafı olarak da alttaki ücretler geçerli olacak.