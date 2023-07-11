Mayıs 2023’te Binance’te listelenen popüler kripto para PEPE, listelenme öncesindeki piyasa hacminin 2 katından fazlasına ulaştı. Peki PEPE, yatırımcılar için artık geç kalınmış bir proje mi ve alternatifi var mı? Elbette var.

Memecoin olarak bilinen ve internet kültürünün bir parçası olarak ortaya çıkan kripto para projeleri, son yıllarda büyük borsalarda da listelenerek ciddi piyasa hacimlerine ulaştı. Her ne kadar Elon Musk’ın Twitter’daki tartışmalı ve manipülatif olarak değerlendirilen desteği ile yükselişe geçse de DOGE, SHIBA ve FLOKI için bilinirliği en yüksek memecoin diyebiliriz. Ancak isimlerini köpek cinslerinden alan bu kripto para ve tokenlere ciddi bir rakip var: PEPE.

5 Mayıs 2023’te Binance tarafından listelenen PEPE, o vakte dek topluluğuna katılıp yatırım yapanların yüzünü güldürdü. Nisan 2023’te 140 milyon dolar işlem hacmini gören PEPE, Binance’te listelendikten sonra 1,87 milyar dolarlık hacme ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Çok kısa sürede yaşanan bu yükselişin ardından kripto paranın 1 yılda %2500’ün üzerinde değer kazanması, yatırımcıları ilerleyen aylarda büyük kripto para borsalarında listelenme ihtimali yüksek kripto para birimlerine, özellikle de memecoin türündeki alternatiflere yönlendiriyor.

PEPE coin almak için çok mu geç?

Açık konuşmak gerekirse PEPE’nin geleceği için artık net bir şey söylemek, Binance listelenmesi öncesine göre daha zor. Zira düyanın en büyük kripto para borsasının yatırımcılarına açıldığı anda kavuştuğu hacim, en azından şimdilik 2024 yılında yaşanması beklenen boğa piyasasına dek korunabilir. Bu sırada PEPE’nin değeri, Binance desteği sebebiyle daha stabil bir volatileye sahip olacak gibi görünüyor. Bunu daha önceki memecoin listelenmelerinde görmüştük.

Diğer taraftan ABD Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) tarafından Binance açılan soruşturmalar, her ne kadar dünyanın en büyük kripto para borsasından söz etsek de küçük yatırımcıların toplu göçlerine ve tepki amacıyla birikimlerini Binance’ten çekme davranışına neden olabilir, bu da PEPE dahil pek çok para birimi için gelecekteki negatif hareketlenme ihtimalini artırıyor.

PEPE coin alternatifleri:

Wall Street Memes Coin (WSM)

yPredict (YPRED)

DeeLance (DLANCE)

Wall Street Memes Coin (WSM): En geniş kitleye sahip memecoin projesi

Evet DOGE popüler ama bu popülerliğin arkasında Elon Musk manipülasyonları ve geç kalmış yatırımcıların kötü deneyimleri de var. Lakin Wall Street Memes Coin henüz çok yeni. Hedefi, Wall Street borsasının ağır abilerine alternatif olabilecek, Reddit’ten başlayıp dünya ekonomisinin dengelerini bozan r/wallstreetbets hareketine benzer, ancak daha kalıcı bir aşama kaydetmek. Bir başka deyişle bu kripto paranın arkasında Game Stop skandalı gibi, küçük yatırımcıların organize olup balinaları salladıkları bir tarih var. Tabii Elon Musk da zaman zaman projenin Twitter sayfası ile etkileşime geçiyor.

Hal böyle olunca internet dünyasının popüler memelerini yatırımcı kültürü, Wall Street tekeli eleştirisi ekseninde birleştiren Wall Street Memes Token’in sosyal medya sayfaları; çok ciddi bir kitleye ulaşarak potansiyel yatırımcı sayısını, daha herhangi bir büyük borsada listelenmeden ciddi seviyelere ulaştırdı.

Ayrıca Wall Street Memes, destekçileri için Discord topluluğu üzerinden airdrop etkinlikleri de düzenliyor. Wall Street Memes token satın almak isteyenler, topluluk sayesinde haberlere önceden ulaşarak ön satışa katılabiliyorlar.

yPredict (YPRED): Yapay zeka destekli borsa tahmin aracının kripto para birimi

yPredict, aslında borsalar için kullanılan bir tahmin aracı. Yapay zeka alt yapısı sayesinde yatırımcılar, yatırım yapacakları projeleri seçmek için daha yüksek getiri ihtimaline sahip projelere odaklanabiliyorlar. Elbette yPredict, yapılan tahminlerin gerçekleşeceğini garanti etmiyor, ancak her ihtimalin açık olduğu kripto para piyasalarında hedefi biraz daha netleştirebiliyor.

Bilgisayar programcıları, yatırımcılar, borsa uzmanları ve analistler için geliştirilen bu platformun diğer projelere göre rekabet avantajı kendi doğasından kaynaklanıyor. Kullanıcılar için tahmine dayalı bir şekilde oluşturulan marketplace sayesinde, duygu analizi, teknik alaniz, 25 ve üzeri sayıda grafik modeli tanıma desteği veriliyor. Kullanıcılar kendi tahminlerini marketplace’te paylaşıyor, her model için geçmişte hangi sinyalleri verdiği ve başarı oranları görülebiliyor.

Her kullanıcı, herhangi bir kripto paranın fiyatının daha sonra ne olacağını tahmin etmek için kendi modellerini geliştirebiliyorlar. Bu aşamada yapay zeka desteği kullanıldığı için benzer diğer projelere kıyasla çok daha doğru tahminler yapılması sağlanabiliyor. yPredict’in YPRED isimli tokeni ise 0,09 dolardan ön satışla YPRED token satın almak isteyenlere sunuluyor.

DeeLance (DLANCE): Yeni nesil freelance iş modeli ve gelir imkanı sunan platform

Pek çok iş bulma veya freelance çalışma platformu var, ancak hepsinin iç ekonomisi yok. İç ekonomisi derken kendisine has bir para birimi, bu para birimi üzerinden ek gelir elde etme imkanı sunan yok. İşte DeeLance, freelance iş arayanları ve işverenleri bir noktada buluşturuyor, gelir modelini de DLANCE isimli token üzerinden inşa ediyor. Bu sayede bir nevi Web3 freelance iş platformu olarak kendisini konumlandırıyor.

Merkeziyetsiz bir ekonomik yapı sınan DLANCE, blok zinciri sayesinde işler, ödemeler ve çalışan-işveren dengesini geleneksel yöntem ve platformlara kıyasla çok daha özgür bir zemine oturtuyor.

DLANCE tokenin toplam arzı 1 milyar ve bunun yüzde 30'u (300 milyon) halka satışa ayrıldı. Yani DLANCE, sadece platformu kullanan iş veren ve çalışanlar tarafından da kullanılmayacak, aynı zamanda yatırımcılar da DLANCE ekosistemine dahil olabilecekler. DeeLance token satın almayı düşünen yatırımcılar ön satışla düşük ücretlerden faydalanabilirler.

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