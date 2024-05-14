Şubat 2021'de Mars yüzeyine iniş yapan Perseverance aracı görevde 1000. gününü tamamladı.

İnsanlık olarak kozmik ölçekteki ilk hedeflerimiz arasında yer alan Mars'ta yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla kızıl gezegene gönderdiğimiz ilk araçlardan biri olan Perseverance, 2021 yılının başlarında gerçekleştirdiği inişten bu yana faaliyette geçen 1000. gününü kutladı. Bugüne kadar Jezero Krateri içinde 23 farklı örnek toplayan araç, bir yandan da Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığına dair izleri arıyor.

30 Temmuz 2020'de Atlas V-541 roketi ile fırlatılan araç, yedi aylık uzun bir yolculuğun ardından Mars'a ulaşmıştı. Aracın indirilmesi sırasında paraşütlerden, mini roket iticilerden ve ilk defa kullanılan gök vincinden faydalanılmıştı. Aracın amacı olarak ise Mars jeolojisini, iklimini ve atmosfer koşullarını incelemek gösterilmişti.

Yaşamın izlerini arıyor

Jezero Krateri'nin iniş için seçilmiş olması da tesadüf değil. NASA, Perseverance aracılığıyla Mars'ta yaşamın izlerini arıyor. Kraterin olduğu bölgede geçmişte büyük bir göl olduğu biliniyor. Yaşam için suyun önemi çok büyük olduğundan NASA araştırmacılar, yaşamın izlerini suyun olduğu bölgelerde bulabileceklerine inanıyorlar.

Kraterde bulunan örneklerden biri de "Lefroy Körfezi" olarak adlandırılan örnek. Bu örnekte ince taneli silikon izleri bulunmuş ve bilim insanları bu maddenin gezegenimizde bolca bulunduğunu, fosilleri saklamakta başarılı bir madde olduğunu ifade etmişti. Bir diğer örnek ise biyolojik süreçlerle ilişkilendirilen fosfatın varlığını göstermişti.

Perseverance'ın planlanan ömrü bir Mars yılı, yani bizim takvimimizle 687 gün idi.