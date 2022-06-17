NASA'nın Mars'ta görev yapan kaşifi Perseverance, çalışmaları sırasında insan çöpü tespit etti. Bu çöp, Mars'a gönderilen uzay araçlarından birinin termal battaniyesinin kalıntısıydı. Çöpün Perseverance'ın iniş yerinden 2 kilometre uzakta olması ise kafaları karıştırdı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2021 yılında Mars'a indirdiği Perseverance isimli keşif aracı, Mars yüzeyinde pek de beklenmeyen bir şey buldu. Kafa karışıklığı yaratan keşif, uzayın nasıl bir insan çöplüğüne dönüştüğünü göstermesi açısından endişe veriyor. Gelin hep birlikte bu ilginç olaya bakalım.

Mars'ta çalışmalarını sürdüren Perseverance, iniş alanından yaklaşık 2 kilometre ötede, uzay araçlarını korumak için geliştirilen termal battaniye kalıntıları buldu. Alında bu malzeme, Perseverance'ta da bulunuyordu. Yapılan resmi açıklamada, "Bunu burada bulmuş olmak çok şaşırtıcı. Bu parça iniş sırasında mı buraya geldi yoksa rüzgâr mı buraya taşıdı?" ifadelerine yer verildi. Aslına bakacak olursak, termal battaniye parçasının Perseverance'a ait olup olmadığı bile net değil.

İşte Mars'ta tespit edilen insan yapımı çöp

Perseverance'la birlikte Mars'a giden Ingenuity isimli helikopter, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir çalışma sırasında hem kendisinin hem de Perseverance'ın iniş yapmasını sağlayan malzemelerin çöplerini görüntülemişti. Yaşanan son gelişme, bu çöplerin zaman içerisinde dağılabileceğini düşündürüyor. Bununla birlikte; gezegenimizden fırlatılan uzay araçlarının kalıntılarının yüz milyonlarca kilometre süzülüp Mars'a ulaşmış olma olasılığını da unutmamak gerek.

*Ingenuity'nin Mars'taki insan çöplerini gösterdiği kuş bakışı fotoğraf

Açık konuşmak gerekirse Dünya yörüngesi zaten büyük bir çöplük haline gelmiş durumda. Fırlatılan uzay araçlarının kalıntıları ve zarar gördüğü ya da ömrünü tamamladığı için artık atıl durumda olan uydular, Dünya'dan çıkışı iyice zorlaştırmış durumda. 1967'de imzalanan Dış Uzay Anlaşması uzayın bir çöplük haline gelmesini engellemeye çalışıyor olsa da bu anlaşma pek de bir işe yaramıyor. Dünya'yı yeterince kirleten insanlık, şimdi de gözünü uzaya dikmiş durumda...