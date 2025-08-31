Peugeot 3008, markanın SUV segmentinde en çok dikkat çeken modellerinden biri. Peki bu otomobil neler sunuyor? İşte yenilenen hibrit motoruyla Peugeot 3008 hakkında bilmeniz gereken her şey!

SUV segmenti son yıllarda giderek daha da popüler hale gelirken, Peugeot 3008 bu kategoride markanın en güçlü kozlarından biri olarak öne çıkıyor. Fransız üreticinin imza niteliğindeki tasarım dili, modern teknolojilerle birleşerek 3008’i hem şehir içi kullanıma uygun hem de uzun yol konforu sağlayan bir otomobil hâline getiriyor. Yeni nesil donanımlar, elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle birleştiğinde, Peugeot 3008 kullanıcıların farklı beklentilerine hitap eden geniş bir ürün gamı sunuyor.

2025 model Peugeot 3008 hem dış görünüşündeki şık detaylarla hem de iç mekânındaki ileri seviye dijital teknolojilerle dikkat çekiyor. Panoramik i-Cockpit tasarımı, geniş ekranları ve sürücü destek sistemleriyle çağın gerekliliklerine tam anlamıyla cevap veren bu SUV, konforlu bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Peki Peugeot 3008’in tasarımından performansına kadar sunduğu özellikler neler? Peugeot 3008 alınır mı? Gelin bu otomobili A’dan Z’ye inceleyelim.

Peugeot 3008 dış tasarımı:

Peugeot 3008’in dış tasarımında markanın yeni tasarım dili doğrudan yansıtılıyor. Ön bölümde gövde rengiyle uyumlu geniş ızgara, yeni Peugeot logosu ve farları birbirine bağlayan siyah şerit modern bir görünüm yaratıyor. Pixel LED ön far teknolojisi ve 3D tasarımlı arka stop lambaları, aracın hem gündüz hem gece dikkat çekici bir kimliğe sahip olmasını sağlıyor. Yan tasarımda ise parlak siyah detaylarla kontrast oluşturan gövde kaplamaları ve ince hatlı tavan çizgisi SUV kimliğini öne çıkarıyor.

Jant seçenekleri de aracın dinamik duruşunu tamamlıyor. Allure versiyonunda 19 inç “Breda” elmas kesim jantlar standart olarak sunulurken, GT versiyonunda 19 inç “Breda” veya 20 inç “Sofia” jant seçenekleri tercih edilebiliyor. Karartılmış arka camlar, parlak siyah yan aynalar ve gövde rengi arka spoiler gibi detaylar ise 3008’in sportif yönünü güçlendiriyor. Açılır cam tavan ve elektrikli perde, özellikle şehir dışı yolculuklarda daha ferah bir iç mekân algısı oluştururken, tasarım tarafında da premium bir dokunuş katıyor.

Peugeot 3008 iç tasarımı:

Peugeot 3008’in iç mekânı, markanın i-Cockpit felsefesini en güncel hâliyle yansıtıyor. 21 inç panoramik ekran hem dijital gösterge paneli hem de multimedya ekranı olarak kullanılabiliyor. i-Toggles adı verilen kişiselleştirilebilir dokunmatik kısayol tuşları sayesinde sürücüler sık kullandıkları ayarları hızlıca erişebiliyor. Kablosuz Mirror Screen, kablosuz şarj ve gelişmiş Bluetooth bağlantı seçenekleri de teknolojiyi sürücünün günlük hayatına entegre ediyor.

Malzeme kalitesi ve konfor unsurları ise segmentindeki pek çok rakibin önüne geçiyor. Allure versiyonunda “Crispy” kumaş koltuklar standartken, GT versiyonunda Alcantara iç döşemeler ve elektrikli, masaj fonksiyonlu ön koltuklar sunuluyor. Isıtmalı ön ve arka koltuklar, ambiyans aydınlatması ve “Clean Cabin” hava filtreleme sistemi konforu artıran detaylardan bazıları. Ayrıca geniş iç hacim, 40/20/40 oranında katlanabilen arka koltuklar ve 520 litrelik bagaj hacmiyle günlük kullanım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.

Peugeot 3008 donanım seçenekleri:

Peugeot 3008, Türkiye’de Allure ve GT olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunuluyor. Allure versiyonu, giriş seviyesi olmasına rağmen oldukça zengin bir standart donanım listesine sahip. Çift bölgeli otomatik klima, 21 inç panoramik ekran, kablosuz Mirror Screen, kablosuz şarj ünitesi ve arka park kamerası gibi teknolojiler Allure’da standart geliyor. Ayrıca açılır cam tavan, 19 inç elmas kesim jantlar ve anahtarsız giriş-çalıştırma gibi özellikler de günlük kullanımda konforu artırıyor.

GT versiyonu ise Allure’un sunduğu donanımları ileriye taşıyor. Alcantara döşemeler, elektrikli ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, ambiyans aydınlatması, Focal Hi-Fi ses sistemi ve elektrikli bagaj kapağı öne çıkan farklar arasında. Güvenlik tarafında ise Adaptif Cruise Control, şerit konumlandırma asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera desteği GT’de standart olarak geliyor. Ayrıca Pixel LED ön farlar ve 3D LED arka stoplar gibi görsel farklılıklar da bu versiyonu daha prestijli hâle getiriyor.

Peugeot 3008 sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Peugeot 3008, sürüş teknolojileri ve güvenlik donanımlarıyla segmentinde iddialı bir konumda. Allure versiyonunda; aktif şerit takip sistemi, hız sınırı tanıma ve önerme, sürücü dikkat uyarısı, gelişmiş trafik işaretlerini tanıma ve acil durum fren desteği gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Ayrıca VisioPark 1 sistemi sayesinde arka park sensörleri ve geri görüş kamerası sürücülere kolay manevra imkânı sağlıyor.

GT donanımında ise güvenlik ve sürüş destek teknolojileri daha ileri seviyeye çıkıyor. Adaptif Cruise Control (Dur-Kalk fonksiyonlu), şerit konumlandırma asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve geri manevra trafik uyarısı gibi yarı otonom sürüşe yakın sistemler bu versiyonda öne çıkıyor. 360 derece kamera ve 12 park sensörüyle desteklenen VisioPark 3, şehir içi sürüşlerde büyük kolaylık sunarken, Pixel LED far teknolojisi de gece sürüşlerinde maksimum görüş alanı sağlıyor. Böylece Peugeot 3008, günlük kullanımda güvenliği üst düzeye çıkarırken uzun yolculuklarda da sürücüsüne yüksek bir konfor ve güven hissi veriyor.

Peugeot 3008 performansı:

Peugeot 3008 hem hibrit hem de tam elektrikli motor seçenekleriyle kullanıcıların farklı beklentilerine hitap ediyor:

Elektrikli versiyonda 210 beygir güç üreten motor dikkat çekiyor. Bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza 8,8 saniyede ulaşıyor ve maksimum 170 km/s hız sunuyor. WLTP verilerine göre 483–500 km arası menzile sahip olan Peugeot 3008, şehir içi kullanımda 600 km’nin üzerinde menzile ulaşabiliyor . Ayrıca 160 kW hızlı şarj desteği sayesinde bataryayı yüzde 20’den yüzde 80’e yalnızca 30 dakikada doldurmak mümkün oluyor.

Hibrit seçenekte ise 1.2 litrelik benzinli motor ile elektrik motoru birleşiyor ve toplamda 145 beygir güç üretiliyor. Bu versiyonun 0'dan 100 km/s hızlanması 10,2 saniyede gerçekleşiyor. Ortalama 5,4–5,6 litre/100 km yakıt tüketimiyle öne çıkan hibrit model, düşük emisyon değerleri sayesinde çevreci bir alternatif sunuyor. 6 ileri otomatik şanzıman ve dengeli süspansiyon sistemi de hem şehir içi hem uzun yol kullanımında konforlu ve güvenli bir sürüş sağlıyor.

Peugeot 3008 fiyatları (Ağustos 2025)

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2L 145hp, Hibrit Allure, Otomatik 2.355.000 TL 1.2L 145hp, Hibrit GT, Otomatik 3.195.000 TL 157 kW, Elektrikli Allure, Otomatik 2.440.000 TL 157 kW, Elektrikli GT, Otomatik 3.377.000 TL

Yeni 3008 opsiyon fiyatları (Ağustos 2025)

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 15.000 TL Allure, GT Nappa Deri Koltuklar 85.000 TL GT

Peugeot 3008 avantajları:

Peugeot 3008’in en büyük avantajlarından biri, tasarım ve teknolojiyi bir arada sunması. Dış tasarımındaki modern çizgiler, Pixel LED farlar ve 3D stop lambalarıyla dikkat çeken model, sınıfında oldukça prestijli bir görünüme sahip. İç mekânda ise 21 inç panoramik ekran, i-Toggles kısayol sistemi ve kablosuz bağlantı seçenekleri kullanıcı deneyimini ileriye taşıyor.

Konfor ve güvenlik tarafında da güçlü bir paket sunan Peugeot 3008, Alcantara döşemelerden masaj fonksiyonlu koltuklara kadar üst sınıf detaylar barındırıyor. GT versiyonunda standart gelen Adaptif Cruise Control, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi donanımlar, özellikle uzun yolculuklarda sürücünün yükünü büyük ölçüde hafifletiyor. Ayrıca elektrikli versiyonun sunduğu 500 km’ye yakın menzil, şehir içi ve şehir dışı kullanımda büyük esneklik sağlıyor.

Peugeot 3008 dezavantajları:

Peugeot 3008’in güçlü yanları kadar bazı dezavantajları da bulunuyor. Öncelikle, modelin fiyat seviyesi segmentindeki bazı rakiplerine kıyasla daha yüksek kalabiliyor. Özellikle GT versiyonu ya da elektrikli seçenek tercih edildiğinde maliyet, orta sınıf SUV kullanıcılarının bütçesini zorlayabiliyor.

Ayrıca hibrit motor seçeneğinin yalnızca 1.2 litrelik benzinli motor ile sunulması, performans beklentisi yüksek olan kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir. Tabii işin bir de önceki 3008'de kullanılan 1.2 Puretech motor durumu var. Sorunlu olduğu bilinen motor, Peugeot markası için olumsuz bir imaj yaratmış durumda. Yeni hibrit motorda yağ içerisinde kayış değil de zincir bulunuyor ancak tüketicilerin bu motora güvenip güvenmeyecekleri şimdilik belirsiz.

Peugeot 3008 alınır mı?

Peugeot 3008, modern tasarımı, ileri teknolojileri ve zengin donanım seçenekleriyle özellikle şehirli aileler ve konfor odaklı kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Elektrikli versiyonun 500 km’ye yaklaşan menzili ve hızlı şarj desteği, geleceğin mobilite ihtiyaçlarına uyum sağlarken; hibrit motor seçeneği de düşük tüketim değerleriyle günlük kullanıma hitap ediyor.

Fiyat tarafında rakiplerine kıyasla biraz daha yüksek seviyede konumlanıyor olsa da sunduğu teknolojiler, güvenlik donanımları ve iç mekân kalitesi bu farkı kısmen dengeliyor. Eğer bütçeniz uygunsa ve segmentinde şık tasarımıyla öne çıkan, teknolojik donanımlarıyla keyifli bir sürüş vadeden bir SUV arıyorsanız, Peugeot 3008 kesinlikle değerlendirilmesi gereken modellerden biri.

Peki siz yeni Peugeot 3008 hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu otomobili satın almak ister misiniz yoksa başka bir otomobil mi düşünürsünüz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.