Peugeot 308 yenilenmiş tasarımıyla karşımıza çıkıyor! Yenilenen araç tasarımı, görseli ve iç dizaynı ile pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Peugeot 308 güncel fiyat listesi ve özelliklerini sizin için detaylı bir şekilde derledik. İyi okumalar dileriz.

Ülkemizde oldukça çok tercih edilen Peugeot markası, Fransız tasarımının inceliğini ve sadeliğini yansıtıyor. Son yıllarda özellikle makyajlı kasasıyla gündeme gelen Peugeot 308, tekrar yenilendi ve yeni Peugeot 308 gti olarak karşımıza çıktı. Yeni Peugeot 308’in kaputtan başlayan bir yenileme süreci bulunuyor. Ön kısmın neredeyse komple yenilendiğine dikkat çekebiliriz. Aracın farlarından çamurluklarına kadar her parçası ayrı ayrı üzerinde çalışılmış bir tasarıma sahip. Bu değişik adeta aracın baştan aşağı yenilenmesine katkı sunmuş.

Peugeot 308 hatchback sınıfında diğer araçlarla yakın bir tasarım anlayışına sahip olsa da kendine ait çizgileri ve dokunuşları bulunuyor. Bu da aracı rakipleri arasında ön sıraya çıkarıyor. Araçta yapılan estetik düzenlemeler pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ilgi çekti. Araçla ilgili ilk dikkat çeken detay da bu. Çünkü bu detay ülkemizdeki pek çok araba tutkununun kalbini çalıyor. Hatchback sınıfındaki araçlar arasında Peugeot 308’i öne çıkaracak yeni özellikleri sizler için derledik.

NOT: Bu içerikteki Peugeot 308, firmanın resmi olarak Türkiye'de satışa sunduğu 2021 modeli baz alınarak yazılmıştır. İçerikte yer alan görseller ve anlatılan özellikler, Mart 2021'de tanıtılan yeni 308'e ait değildir.

Tasarım:

Dış tasarım: Karakteristik ve düz çizgiler

Yeni Peugeot 308 yalın bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Vertigo Blue gövde rengiyle ön plana çıkan Peugeot 308, akıcı ve gösterişli tasarımıyla etkileyici bir imaj çiziyor. Özellikle araçla bütünleşen Aslan ön yüzeyde merkezi bir noktada konumlandırılmış. Damalı ön ızgara ile motor kaputu bütünleşmiş bir yapıda sunuluyor. Bu tasarım araca oldukça güçlü bir karakter katmış diyebiliriz.

Peugeot 3008 modelinde yer alan ızgara tasarımı 308’e adapte edilmiş ve SUV modellerde görülen tasarım başarısı bu araç için de bir değişim yaratmış. Aracın ön tamponunda yer alan köşeli hatlar ile oldukça dinamik bir görsel sunuyor. Bu bölümün hemen altında da 3 parçadan oluşan hava girişleri bulunuyor.

Bu sayede motora ulaşan temiz hava aynı zamanda aerodinamik bir katkı sağlıyor. Aracın ön tamponundaki bir diğer değişim ise sis lambaları oluyor. Önceden yuvarlak olan sis lambaları artık dikdörtgen bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca arka tasarımda yer alan aslan pençesi aydınlatma elemanları yine ilgi çekiyor. Güncellenen yeni yapısıyla aracın iç tasarımında da minimal dokunuşlar yapılmış.

İç tasarım:

Peugeot 308 özellikle yaşam alanı tasarımı konusunda büyük bir çalışma yapmış görünüyor. Bu durum da aracı rakiplerinden ayıran bir diğer unsur. Küçük direksiyon yapısı, kumanda elemanlarının az oluşu ve krom detaylı yüksek plastik malzeme kalitesi araçta ilk göze çarpan unsurlar oluyor. Bununla beraber panoramik tavanın güzelliği dikkatlerden kaçmıyor.

Aracın kapısını açar açmaz bizi geniş iç hacim karşılıyor. Bunun en önemli sebebi orta konsoldaki kumandaların SMEG+ ekranına gömülmesi oluyor. Böylece mevcut kumanda kalabalığı en aza indirilmiş. Aracın iç tasarımında en çok dikkat çeken konu ise gösterge panelindeki devir saati olmakta.

Güvenlik:

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi:

Aracın Allure Sport modeliyle sunulan anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, pratik bir çalıştırma deneyimi sunuyor. Bu özellikle birlikte sürücü cebinden veya çantasından anahtarı çıkarmasına gerek kalmadan araca giriş yapabiliyor ve çalıştırabiliyorsunuz.

Aktif güvenlik freni:

Aktif güvenlik freni teknolojisi olası risklere karşı sürücüyü uyaran bir yapıya sahip. Sürücünün herhangi bir müdahalesinin olmaması ya da çarpışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda da aracın hızını azaltmak için tasarlanmış.

Sınırı tanıma ve hız önerisi:

Aracın öne çıkan özelliklerinden birisi de sınır tanıma ve hız önerisi oluyor. Bu özellikle birlikte aracınızla seyir halindeyken trafik levhaları taranıyor ve algılanan hız sınırına göre araç hızını ayarlıyor. Özelliğin aktif ya da pasif olması sürücünün tercihine bırakılıyor.

Akıllı far ve aktif şerit takip sistemi:

Yeni 308’in güvenlik özelliklerinden bir diğeri de akıllı far ve aktif şerit takip sistemi oluyor. Ledli far yapısı bu konuda gerçekten başarılı. Bu sistemle birlikte şeritten çıkmanız halinde uyarı alıyorsunuz. Olası durumlarda (şeritten çıkma gibi) direksiyon titreşimi gibi bildirimler alabiliyorsunuz.

Konfor:

Yenilenmiş süspansiyon dinamiği:

Süspansiyon konusunda orta sertlikle bir ayar kullanılmış. Ayarlar orta sertlikten daha sert ayarlara doğru kayabiliyor. Bu da bol çukurlu ya da benzeri durumlar için güçlü ve etkili bir darbe emiş karakteri yaratıyor. Bu sayede ön ya da arka koltuklarda oturan yolcular herhangi bir süspansiyon rahatsızlığı yaşamıyor. Darbe gürültüsünü duymadığınız gibi yalıtımı sayesinde araç içine minimum ses alıyor.

Küçük direksiyon simidi:

Küçük direksiyon simidi hem kullanıcı deneyimi hem de iç tasarım estetiği konusunda çok şık. Aracın direksiyon simidine alışınca diğer araçların direksiyon simidi daha büyük gelebilir.

Özenle tasarlanan ergonomik koltuklar:

Ergonomik koltuklar sürücü ve yolcuların oturuş pozisyonuna göre destek sunuyor. Uzun süren araç seyahatlerinde sırtınızı yormayacak yastıklama özelliğine sahip olan ergonomik koltuklar, kullanıcının fiziksel özelliklerine göre ağırlığı dengeliyor ve seyahatlerin konforunu artırıyor.

Peugeot 308 donanım paketleri:

Yeni Allure Sport modeliyle sunulan donanımlar dış tasarımda panoramik cam tavan ve 1 7 inç Ruby alüminyum alaşımlı jantlar oluyor. Ayrıca anahtarsız giriş ve çalıştırma teknolojisine de sahip.

Peugeot 308 performans ve yakıt tüketimi

Allure Sport ve Style Tech modelleriyle karşımıza çıkan yeni Peugeot 308 yakıt tüketimi benzin ve dizel motora göre farklılık gösteriyor. 8 ileri tam otomatik şanzıman ile uzun yollarda yakıt tasarrufu konusunda oldukça başarılı diyebiliriz. Ayrıca araçla ilgili genel yorumlar piyasanın en az yakan donanımlı arabası olduğu yönünde. İşte yeni Peugeot 308 yakıt tüketimi :

1.2 130 HP EAT8 Style Tech:

Ortalama (lt/100 km): 4,2

Şehir içi (lt/100 km): 5,7

Şehir dışı (lt/100 km): 4,8

1.2 130 HP EAT8 Allure Sport

Ortalama (lt/100 km): 4,2

Şehir içi (lt/100 km): 5,7

Şehir dışı (lt/100 km): 4,8

2021 Peugeot 308 fiyatları:

1.2 130 HP EAT8 Style Tech: 283.253 TL

1.2 130 HP EAT8 Allure Sport: 303.653 TL