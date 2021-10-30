BioNTech 5 - 11 Yaş Arası İçin FDA'dan Kullanım Onayı Aldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), BioNTech aşısı ile ilgili önemli bir karar verdi. Geçtiğimiz hafta 5 - 11 yaş arası için yüzde 90.7 oranında etkili olduğu açıklanan aşı, kullanım onayı aldı.

Dünya genelinde aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor ve gündem artık çocuklarda aşı çalışmaları ile üçüncü doz uygulamalarına yoğunlaşmş durumda. ABD'de çocukların aşılanması ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta BioNTech aşısının 5 - 11 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 90.7 etkili olduğu açıklanmıştı.

Şimdi ise ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) büyük bir adım atarak BioNTech'in 5 - 11 yaş arasında kullanımına onay verdi. Bu karar, ABD'de yaklaşık olarak 28 milyon çocuğun aşılanmasının önünü açacak. Gelişmenin, özellikle de okullarda yüz yüze eğitimin vaka sayılarındaki etkisinin tartışıldığı bir dönemde salgının gidişatı ile ilgili önemli bir gelişme olduğu ifade ediliyor.

''Karar bizi normale dönmeye yaklaştıracak''

Konuya ilişkin açıklama yapan FDA yetkilisi Dr. Janet Woodcock “Bir anne ve doktor olarak, ebeveynlerin, bakıcıların, okul personelinin ve çocukların bu izni beklediğini biliyorum. Daha küçük çocukları Covid-19'a karşı aşılamak bizi normale geri dönmeye yaklaştıracak" şeklinde konuştu.

Karar, FDA’ya bağlı Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi’nin, BioNTech aşısının 5-11 yaş grubuna normal dozun 3’te 1 oranında uygulanması yönündeki tavsiye kararının ardından geldi. 2-3 Kasım'da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) bağlı bağımsız danışma komitesi aşının bu yaş grubu için önerilip önerilmeyeceğini oylayacak.

Gerçekleşecek oylamanın ardından CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, komitenin tavsiyesi hakkında son kararı verecek. Walensky komitenin kararını imzaladıktan sonra, ABD 5 - 11 yaş arası çocukları aşılamaya başlayabilecek.