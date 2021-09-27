Pfizer; Yeni COVID-19 İlacının Denemelerine Başladı

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Pfizer, Yeni COVID-19 İlacının Denemelerine Başladığını Duyurdu

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Pfizer, geliştirmekte olduğu yeni COVID-19 ilacında ikinci ve üçüncü aşama denemelerin başladığını açıkladı. Yeni ilaç; virüsün çoğalmasını sağlayan bir enzimi durdurmayı amaçlıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en iyi güncel seçenek aşılar olurken bugün, Pfizer'den yeni bir duyuru paylaşıldı. Şirket, COVID-19 tedavisinde kullanılması planlanan yeni bir ilacın ikinci ve üçüncü aşama denelemerinin başladığını açıkladı.. 

Pfizer’in yaptığı açıklamaya göre geliştirmekte olan ilaç; başarılı olduğu takdirde virüsü çoğalma imkanı bulamadan durduracak ve semptomların gelişmesini önleyecek.

Denemeler, 2 bin 660 yetişkin üzerinde yapılacak:

Pfizer COVID-19

Pfizer, paylaştığı duyuruda denemerin daha önce COVID-19 geçirmiş ve de semptom göstermiş olan kişilerle aynı evi paylaşan 18 yaş üstü 2 bin 660 sağlıklı yetişkin birey üzerinde uygulanacağını belirtti. 

İlaç, virüsün çoğalmasını sağlayan bir enzimi durdurmayı amaçlıyor:

Pfizer COVID-19

Pfizer Küresel Araştırma, Geliştirme ve Tıp Bölümü Başkanı Mikael Dolsten, konuyla ilgili olarak “Dünyayı etkisi altına almaya devam eden Covid-19 ile mücadelede, enfeksiyonu kontrol eden aşıların yanı sıra, virüse yakalanan ya da maruz kalan insanlar için etkin tedaviler geliştirmek gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

COVID-19 virüsünün çoğalmasına neden olan bir enzimin üretimini durdurmayı amaçlayan yeni ilacın; HIV enfeksiyonlarında oldukça yaygın bir şekilde kullanılan bir ilaç olan ritonavir ile birlikte kullanılacağı belirtildi. 

Pfizer’den önce ABD’li bir ilaç firması olan Merck ve İsveçli Rocde’nin de COVID-19 enfeksiyonlarını engellemek ve tedavi etmek için hap şeklinde ilaçlar geliştirme aşamasında oldukları duyurulmuştu. 

Kaynak : https://www.ntv.com.tr/saglik/pfizer-covid-19-ilacinin-denemelerine-basladigini-acikladi,6yriaEnTuU6WAq5GQUxDCw
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