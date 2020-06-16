PinePhone, PostmarketOS'la Çalışan İlk Telefon Olacak

Aylar önce duyurulan, Linux tabanlı işletim sistemleri ile uyumlu telefon PinePhone hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yetkililer, bu akıllı telefonun PostmarketOS isimli bir işletim sistemiyle önyüklü olarak geleceğini açıklarken PostmarketOS da önümüzdeki 7 yıl boyunca destek vereceğini taahhüt etti.

Aylar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Android ve iOS işletim sistemli telefonlardan sıkılan tüketiciler için geliştirilen bir akıllı telefondan bahsetmiştik. PinePhone olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, Android hariç Linux tabanlı işletim sistemleriyle çalışıyordu ve kullanıcılar, istedikleri mobil işletim sistemini bu akıllı telefona yükleyebiliyorlardı. Yapılan son açıklamalara göre PinePhone, kutusundan PostmarketOS önyüklü olarak gelecek.

PostmarketOS, tahmin edebileceğiniz gibi Linux tabanlı bir mobil işletim sistemi. Geliştirici ekip, bu işletim sistemini uzun yıllar destek verecek şekilde geliştirdi. Yapılan açıklamalarda, 3 yıl önce piyasaya sürülen bu işletim sisteminin toplamda 10 yıl destekleneceği vurgulandı. Yani bu işletim sistemiyle çalışan telefonlar, önümüzdeki 7 yıl daha güncelleme alacaklar.

Akıllı telefonların en büyük problemleri hiç şüphesiz işletim sistemleri. Çünkü geliştirici şirketler, piyasaya sürdükleri akıllı telefonlara ömür boyu destek sunmuyorlar. Üstelik güncelleme desteği, Android ekosisteminde iOS'a oranla daha da kısa sürüyor. PostmarketOS yüklü olarak gelecek PinePhone'da ise böyle bir sorun olmayacak. Çünkü kullanıcılar, önümüzdeki 7 yıl boyunca bu işletim sistemi için resmi destek alacaklar. Elbette herhangi bir telefonu 7 yıl kullanmak mümkünse...

Yapılan açıklamalara göre PostmarketOS'la gelecek olan PinePhone, temmuz ayı itibarıyla ön sipariş kapsamında satın alınabilecek. Yetkililer, PinePhone'un fiyatının sadece 150 dolar (yaklaşık 1.030 TL + vergiler) olacağını söylüyorlar. Yani bir tüketici, PinePhone sayesinde hem piyasadaki en ucuz akıllı telefonlardan birine sahip olacak hem de bu akıllı telefon 7 sene daha güncelleme alacak.

PinePhone neler vadediyor?

Temmuz ayı itibarıyla sipariş verilebilecek PinePhone, çok da güçlü bir akıllı telefon değil. 4 çekirdekli Allwinner A64 işlemcinin kullanıldığı telefonda 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. Arka tarafında 5 MP, ekranında ise 2 MP kamera bulunan telefon, 3.000 mAh kapasiteli bataryayla geliyor.