Linux ile Çalışan Telefon PinePhone - Fiyatı ve Özellikleri

Pine64, Linux işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonu "PinePhone"u duyurdu. Sadece 150 dolar karşılığında satın alınabilen telefon, zayıf donanım özelliklerine sahip olsa da iOS ve Android'den sıkılan kullanıcılar tarafından tercih edilebilecekmiş gibi görünüyor.

Akıllı telefon sektörü, bugün iOS ve Android işletim sistemlerinin himayesi altında. Zaten piyasada başka bir işletim sistemi kullanan yeni ve güçlü bir telefonun olduğunu da söyleyemeyiz. Ancak şimdi, Pine64 tarafından piyasaya sürülen bir akıllı telefon, Linux işletim sistemiyle çalışıyor ve işletim sistemi bazında yeni bir rekabet başlatmayı umuyor.

Açık konuşmak gerekirse "PinePhone" olarak isimlendirilen akıllı telefonun, sektördeki diğer cihazlarla rekabet etme imkanı yok denilecek kadar az. Çünkü bu telefon hem donanım özellikleri hem de işletim sistemi ve desteklediği uygulamalar açısından fazla yetersiz. Ancak telefonun uygun fiyatlı olması, her iki işletim sisteminden de sıkılmış olan tüketicilerin ilgisini çekebilir.

Karşınızda Linux işletim sistemiyle çalışan PinePhone

PinePhone, 5.9 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran, tüketicilere 720P çözünürlük sunuyor ve LCD panele sahip. Ayrıca bu telefon, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanıyla geliyor. 4 çekirdekli Allwinner A64 işlemciden güç alan telefon, arka kısmında 5 MP, ön kısmında ise 2 MP çözünürlüğe sahip kameralarla geliyor. Tüm bu özelliklerine rağmen PinePhone, USB Type-C girişiyle şarj edilebiliyor.

PinePhone'un en çok dikkat çeken noktası, farklı işletim sistemleriyle birlikte çalışıyor olması. Öyle ki bu telefona sahip olmanız durumunda; Aurora OS, Ubuntu Touch, Sailfish OS ve Plasma Mobile gibi işletim sistemlerini kullanabiliyorsunuz. Yani bu telefon, gerçek bir Linux tutkunu olan akıllı telefon kullanıcıları için geliştirilmiş durumda.

PinePhone teknik özellikleri

Ekran: 5.9 inç, 720P (1440 x 720 piksel) LCD ekran

İşlemci: 4 çekirdekli Allwinner A64 işlemci

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB (microSD destekli)

Arka Kamera: 5 MP

Ön Kamera: 2 MP

Batarya: 3.000 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, GLONASS

İşletim Sistemi: Linux tabanlı, değişken

Tüm bu özelliklere sahip olan Linux işletim sistemli PinePhone'u satın almak isterseniz, 150 dolar (yaklaşık 880 TL + vergiler) kadar ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak bu telefona sahip olmadan önce bir kez daha düşünmeniz gerektiğini, çünkü bu telefonun günlük kullanım için çok da uygun olmadığını bir kez daha hatırlatalım.