Yeni Android 15 betası, Pixel cihazların yakın zamanda acil durumlarda uyduya bağlanabilmesini sağlayacak.

Son planlanan Android 15 beta sürümü yakın zamanda yayımlanmıştı. Yeni Pixel 9 serisi de üç hafta içinde resmi olarak tanıtılacak. Android 15 beta 4 ile birlikte, Google'ın Pixel cihazları için gelecek olan acil durum uydu bağlantı özelliği hakkında bilgi veren kodlar keşfedildi. Kodlara göre özellik "Pixel Satellite SOS" olarak adlandırılacak.

Aynı kod dizisi, özelliğin Pixel kullanıcıları için iki yıl boyunca ücretsiz olacağını da gösteriyor. Kodlar arasında yer alan bilgilerde "Satellite SOS, (iki) yıl boyunca ücretsiz olarak dâhil edilmiştir" ifadesi yer alıyor. Öte yandan iki yazısının parantez içine alınmış olması, bu sayının geçici olabileceğini gösteriyor.

Uydu bağlantısı için güncelleme gelebilir

Kod dizilerine göre acil bir durumda bazı bilgileri metin yoluyla verdiğimizde, bu bilgiler uydu hizmet sağlayıcıları ve acil durum organizasyonları ile bu bilgiler paylaşılıyor. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, konum, cihaz bilgisi ve acil durum iletişim bilgileri yer alıyor.

Bir diğer kod dizisi "Pixel'iniz uydu iletişimini destekleyecek şekilde güncellendi" ifadesini içeriyor. Yaklaşan Pixel 9 serisi Android 15 ile önceden yüklü olacak, bu nedenle eski Pixel cihazlarına Uydu Acil Durum özelliğine güncelleme ile kavuşması bekleniyor.

Apple daha önce iPhone 14 serisinde Acil Durum SOS özelliğini devreye almış ve iki yıllık ücretsiz kullanım süresini üç yıla çıkarmıştı.