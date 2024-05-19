Google Pixel 9 serisindeki akıllı telefonların renk seçenekleri ve bazı görselleri sızdırıldı. Teknoloji devi bu defa daha soluk renkler tercih etmiş gibi duruyor.

Akıllı telefonlar hakkında bilgilerin telefonlar duyurulmadan önce sızdırılmasına artık alıştık. Google'ın her yeni telefonunda ilk sızdırılan bilgiler arasında yeni renkler yer alıyordu. Google Pixel 9 serisinde de bu "gelenek" bozulmadı. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde çıkması beklenen Pixel 9 serisinin renkleri belli oldu. Öte yandan bu renkler ve renk kodları, cihazların çıkışına yakın değişikliğe uğrayabilir.

İşte Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve 9 Pro Fold modellerinde kullanılacak olan renkler:

Pixel 9: Obsidyen, Porselen, Yeşim, Şakayık

Obsidyen, Porselen, Yeşim, Şakayık Pixel 9 Pro ve 9 Pro XL: Obsidyen, Porselen, Ela, Gül

Obsidyen, Porselen, Ela, Gül Pixel 9 Fold Pro: Obsidyen, Porselen veya "Altın"

Renkler çok daha mat ve soluk olacak

Google'ın tercih ettiği renklere baktığımızda ilk göze çarpan renk kodları elbette ki obsidyen ve porselen oluyor. Bu kodlardan obsidyen siyah renge işaret ediyor. Volkanik bir kayaç olan obsidyenin kendi rengi de oldukça net ve mat bir siyah. Google da bu kodu mat siyah için seçmiş. Porselen ise beyaz ancak beje yakın bir beyaz renk olarak karşımıza çıkıyor. Yeşim ise adından da anlaşılacağı üzere bir yeşil tonu ancak net bir yeşilden ziyade cam göbeği rengine yakın ve soluk bir ton.

Şakayık ve Gül renk kodlarına baktığımızda da pembe tonları karşımıza çıkıyor ancak bu tonlar da canlı renkler değil. Daha çok gül kurusuna yakın olduklarını söylemek mümkün. Pixel 7 serisinin canlı renkleri bu seride yok. Öte yandan Ela tonu ise eladan çok griye benzemesiyle dikkat çekiyor.

Google Pixel 9 serisinin renklerini beğendiniz mi?