Plastikten Güç Alan Hibrit Roket Motoru Geliştirildi

Birleşik Krallık merkezli Pulsar Fusion isimli girişim, atık plastikten güç alan hibrit roket motoru geliştirerek test etti. Testler olumlu geçti.

Dünyadan uzaya, karadan denize, havaya kadar çevre sağlığı ve iklim son derece önemli bir hale bürünmüş durumda. Bu sebeple motorla çalışan tüm araçlarda çevreye uygun şekilde iyileştirmeler yapılarak yeşil çözümler üretilmeye çalışılıyor. Bunlardan belki de en ilginci ise plastikten güç alan roket motoru.

Birleşik Krallık merkezli Pulsar Fusion isimli girişim tarafından geliştirilen, geri dönüştürülmüş plastikten güç alan hibrit roket motoru test edildi. Roket, deterjan ve içecek şişeleri dahil plastik ürünlerde bulunan yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve nitröz oksit oksitleyiciden yapılmış bir hibrit yakıt kullanıyor. Bu durum, enerjisi yoğun roketlere güç sağlamak için ilgi çekici bir yenilik haline geldi.

Testler olumlu geçti

Pulsar Fusion, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’nın askeri üssünde bu hibrit motorun ilk statik testini gerçekleştirdi. Ayrıca İsviçre’den uzay endüstrisi müşterileri için uluslararası bir gösteri düzenlendi. Pulsar Fusion CEO’su Richard Dinan, İngiltere’de gerçekleşen test atışlarından memnun olduklarını söyleyerek, “Birleşik Krallık topraklarında bir İngiliz roket testi yaptırmak yeni bir şey. Pulsar, dünya çapında bu teknolojileri inşa eden ve test eden nadir şirketler arasındadır. Böylesi dönüm noktalarını gerçekleştirdikleri için teşekkür edeceğimiz, zengin deneyimleri bulunan harika bilim insanlarından oluşan bir ekibe sahibiz” dedi.

Her yerde bulunan, düzgün ve istikrarlı bir şekilde geri dönüştürülmesi zor olan ve bir kirlilik kaynağı olarak algılanan plastikleri roket fırlatmak için kullanmak güçlü bir adım olabilir. Pulsar Fusion’ın ana hedeflerinden biri nükleer füzyon tahrikiyle mücadele etmek. Füzyon aslında Mars’a seyahat süresini yarıya indirebilir ve roketlerin ağır yakıt yüklerini uzaya taşıma ihtiyacını azaltabilir fakat Pulsar Fusion’ın denediği ‘yeşil’ rokette sınırsız bir güç kaynağı olabilir.