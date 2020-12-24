Plastik Poşetler İçin Uygulanacak Yenilikler Duyuruldu

1 Ocak 2019'dan beri 25 kuruş ücret karşılığında alınabilen plastik poşetlerle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni kararlar açıklandı. Açıklamaya göre poşetlerin ücretleri aynı kalacakken sıfır atık logosu zorunluluğu geliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2021'de plastik poşetlerle ilgili uygulanacak yeni kararları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre plastik poşetler önümüzdeki sene de 25 kuruştan satılacak. İlk olarak 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren plastik poşetlerin ücretlendirilmesi kararı, 2021'de de herhangi bir farklılık olmadan devam edecek.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da yapılan güncellemeyle birlikte "2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1 Ocak 2021'den başlayarak yılsonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla ücret uygulanamaz" hükmü açıklandı.

Poşetlerde sıfır atık logosu zorunlu tutuluyor

Yeni güncellemeyle birlikte parayla satılacak poşetlerin bir yüzeyinde Bakanlık tarafından belirlenen sıfır atık logosu ve çevreci sloganların yer alma zorunluluğu getirildi. Bununla birlikte açık satılan gıdalarda hijyen sağlamak için satış noktalarında verilen ücretsiz plastik poşetlere alternatif olarak kağıt / karton torbalar da bulundurulacak.

Sıfır atık logosu zorunluluğu 1 Temmuz 2021'de başlayacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre poşetlerde yer alacak sıfır atık logosu ve çevreci slogan kullanımı 1 Temmuz 2021'den itibaren zorunlu olacak. Daha önce üretilen plastik poşetlerin tüketilmesi için bir süreç belirleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1 Ocak 2022 itibarıyla da bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışını yasaklayacağını duyurdu.