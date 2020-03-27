Kıyafet ve Market Poşetlerinden Virüs Bulaşır mı?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüsün kıyafetler, ayakkabılar ve poşetler gibi ürünler üzerinden insanlara bulaştığını gösteren hiçbir vakanın olmadığını söyledi.

COVID-19 hastalığına dair paylaştığı bilgilerden tanıdığımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüsle ilgili en merak edilen sorulardan bir tanesine cevap verdi.

Geçtiğimiz akşam Star Ana Haber'e konuk olan Prof. Dr. Ceyhan, "Üzerimizdeki kıyafetler, ayakkabılar, eve getirdiğimiz market poşetleri, sipariş edilen yemeklerde risk var mı?" sorusuna karşılık, "Virüsün bu yollarla bulaştığı gösterilmemiş. Yani elbisesinden ya da ayakkabısından bulaşmış bir vaka yok" yanıtını verdi.

"Virüs canlı bir yaratık değil. Ne yürür, ne de uçar" diyen Prof. Dr. Ceyhan, “Virüsün bulaşması için ayakkabının altının ellenip ağza götürülmesi lazım. Bunu da çocuklar yapabilir. Onun için eve geldiğinizde ayakkabınızı çıkartıp çocukların ulaşamayacağı bir yerlere koyun. Ve ayakkabınız orada 6 saat kaldıktan sonra virüs diye bir şey kalmaz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ceyhan ayrıca pişmemiş gıdaların dışarıdan sipariş edilmemesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu. Paketleyen ya da getiren kişinin ürünün üzerine öksürmüş olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, “Marketten getirdiğiniz ürünlerin poşetlerini ve ambalajlarını hemen çıkarıp atın” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, geçtiğimiz hafta Milliyet gazetesine verdiği röportajda, “Tuzlu suyla gargara, ‘Türkler’e az bulaşır’, ‘kelle-paça’ gibi söylemler ile vatandaşın aklını bulandırdılar. Bu söylemler nedeniyle bir hafta öncesine kadar ‘Bir şey olmaz’ rehavetine sürüklenen insanlar olduğunu gördük. Bu söylemler nedeniyle sosyal izolasyon önlemlerinde gecikme yaşandı” ifadelerini kullanmıştı.