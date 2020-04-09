Plastiği Saatler İçinde Parçalayabilen Mutant Enzim Üretildi

Bilim insanları, geri dönüşüm için plastiği saatler içinde parçalayabilen bir mutant enzim üretti. Yeni enzimin, plastik atık kirliliğine karşı verimli ve düşük maliyetli bir çözüm olduğu belirtiliyor.

Endüstriyel geri dönüşüm şirketi Carbios'ta çalışan araştırmacılar, plastik şişeleri geri dönüşüm için sadece birkaç saat içinde parçalayabilen mutant bir bakteriyel enzim geliştirdi. Enzim, PET plastik şişeleri kimyasal kompozitlerine ayırabiliyor ve yeni şişeler yapmak için tekrar kullanılabilmesini sağlıyor.

Normalde termomekanik bir işlemden geçen geri dönüştürülmüş plastikler yeterince yüksek kaliteli değiller ve çoğunlukla giyim ve halı gibi diğer ürünlerde kullanılıyorlar. Yeni üretilen PET hidrolaz enzimi, sadece 10 saat içinde PET polimerlerinin %90'ını parçalayabiliyor.

Geri dönüşüme düşük maliyetli, verimli çözüm: Mutant Enzim

Yapılan çalışma, ilk kez 2012 yılında keşfedilen yaprak kompost böceği de dahil olmak üzere 100.000 mikroorganizmanın taranmasıyla başladı. Carbios, mantarları kullanarak yeni enzimi üretmek için biyoteknoloji şirketi Novozymes ile birlikte çalıştı. Bilim insanları, üretilen enzimi analiz ettiler ve içecek şişelerinin yapıldığı PET plastiği parçalama yeteneğini geliştirmek için mutasyona uğrattılar.

Enzimin maliyetinin, yağdan yapılan plastiklerin maliyetinin sadece %4'ü olduğu belirtildi. Nature dergisinde yayınlanan makalede, "Bu son derece verimli, optimize edilmiş enzim, bugüne kadar bildirilen tüm PET hidrolazlarından daha iyi performans gösteriyor" ifadesi yer alıyor. Yeni keşif, dünyayı ve iklimi tehdit eden artan plastik kirliliğinin de önüne geçecek.

Carbios, önümüzdeki beş yıl içinde endüstriyel ölçekte geri dönüşüm hedeflediğini söyledi. Şirket, enzimin gelişimini hızlandırmak için Pepsi ve L'Oréal gibi büyük şirketlerle ortaklık kurdu. Bağımsız uzmanlar, yeni enzimi büyük bir ilerleme olarak adlandırıyor.