Sony tarafından onaylandığı belirtilen bir habere göre PlayStation 5, 1440p QHD çıkışı desteklemeyecek. Dolayısı ile PS5 almayı düşünen QHD oyuncu monitörü sahipleri şimdiden 4K TV araştırmaya başlayabiliriler.

Japon teknoloji devi Sony’nin en yeni oyun konsolu olan PlayStation 5, yaklaşık 1 hafta sonra ABD ve seçili ülkelerde, 2 hafta sonra ise Türkiye dahil tüm dünyada oyunseverlerle buluşacak. PlayStation 5 ile ilgili çıkan haberler çoğunlukla konsola dair heyecanı artıracak türden olsa da son gelen bilgiler, bazı oyuncuların PS5 hevesini kırabilir.

IGN İtalya’nın Sony tarafından doğrulandığını belirttiği haberine göre PlayStation 5, 1440p QHD çıkışı desteklemeyecek. Bu durum, yeni nesil oyun konsolunu bir 4K TV’ye ya da standart Full HD bir monitöre bağlayacak olan oyuncuları etkilemeyecek olsa da özellikle 120 Hz yenileme hızıyla eşleştirilen 1440p oyuncu monitörüne sahip oyunseverleri 1080p çözünürlüğe mahkum edecek.

120 Hz 1440p QHD oyuncu monitörüne sahip olanlar PlayStation 5'i Full HD çözünürlükte kullanabilecek

Sony’nin PlayStation 5’e neden 1440p QHD çözünürlük desteği eklemediği bilinmiyor. Muhtemelen şirket, oyuncuların çoğunluğunun PlayStation 5’i 4K bir TV’de ya da Full HD bir monitörde oynayacağını düşünerek QHD çözünürlük için desteğe gerek duymadı. Sony, ‘çoğunluk’ için doğru bir fikre sahip olsa da bu hamlesiyle 120Hz QHD monitöre sahip olan PC oyuncularını görmezden gelmiş oluyor.

Her şeye rağmen IGN İtalya’nın aktarmış olduğu bilgilerin henüz Sony tarafından yapılacak resmi bir açıklama ile desteklenmediğini hatırlatmakta fayda var. PlayStation 5, 8.299 TL’lik fiyat etiketiyle 19 Kasım’da oyunseverlerle buluşacak ve yeni nesil oyun konsolu hakkındaki en doğru bilgileri o zaman öğrenme şansı yakalayacağız.