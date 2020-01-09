Sony, PlayStation 5'in Büyük Sürprizlerini Sona Saklıyor

Japonya merkezli bir internet sitesine PlayStation 5'le ilgili açıklamalarda bulunan PlayStation CEO'su Jim Ryan, oyunseverlerin PlayStation 5 hakkında öğrenecek hala çok fazla şeyin olduğunu söyledi. Ryan'a göre PlayStation 5, önceki konsollara göre benzersiz özelliklere ve büyük farklara sahip.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve 2020 yılının sonlarına doğru piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5, oyunseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bugüne dek yeni oyun konsolunu görme imkanımız olmadı ancak Sony, yaptığı açıklamalarla PlayStation 5'in bazı özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Oyunseverler, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2020'de, PlayStation 5 ile ilgili yeni detaylar görmeyi bekliyordu ancak beklenen olmadı. PlayStation'ın bir numaralı ismi Jim Ryan, CES 2020 kapsamında yaptığı açıklamalarda PlayStation 5'in zaten bildiğimiz özelliklerine değinmekle yetindi ve PlayStation 5'in logosunu tanıttı. Ancak Ryan'a göre oyunseverlerin, PlayStation 5'le ilgili öğrenecekleri hala pek çok şey var.

PlayStation 5'in can alıcı özellikleri daha açıklanmadı

Sony CEO'su, Business Insider Japan isimli bir çevrimiçi medya sitesine verdiği röportajda PlayStation 5'in sahip olduğu bazı özelliklere üstü kapalı değindi. Oyunseverlerin, yaklaşmakta olan yeni konsolla ilgili daha çok fazla öğrenecekleri şey olduğunu ifade eden Ryan, büyük sürprizlerin sona bırakıldığını ifade etti.

Ryan, yaptığı açıklamalarda büyük sürprizler konusuna da değindi. PlayStation CEO'sunun açıklamalarına göre PlayStation 5, önceki oyun konsollarına göre benzersiz unsurlar içeriyor ve daha büyük farklar ortaya koyuyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi PlayStation'ın bir numaralı ismi, benzersiz unsurların ve büyük farkların neler olduğu konusuna değinmedi.

Ryan, bu benzersiz unsurlar ve büyük farklılıkların neden açıklanmadığına da değiniyor. PlayStation 5 CEO'suna göre Sony, yeni oyun konsolunun benzersiz özelliklerini açıklamak için hazır değil. Ancak Ryan, bu hazır olmama durumunun nedeninin ne olduğuna değinmedi. Görünen o ki ilerleyen günler hem Sony hem de oyunseverler için bir hayli hareketli geçecek.