PS5'in SSD'sine Halo'nun Ortak Yaratıcısından Övgü Geldi

PlayStation 5, daha piyasaya sürülmeden ultra hızlı SSD sürücüsüyle dillere destan oldu. PS5'in yeni nesil donanımına son olarak Halo'nun ortak yaratıcısı Marcus Lehto'dan olumlu yorumlar geldi.

Sony'nin PlayStation 5'te kullandığı süper hızlı SSD'lerin oyun dünyasına getireceği yenilikler, özellikle geliştiriciler tarafından sıklıkla tartışılıyor. Japon devinin yeni nesil konsolunda yer alan SSD'lere bir övgü de Halo'nun yaratıcısından geldi.

Microsoft'un popüler birinci şahıs nişancı serisi Halo'nun ortak yaratıcısı Marcus Lehto, PS5'in yeni hızlı teknolojisini yorumladı. VGC'ye konuşan Lehto, PS5'in SSD sürücüsünün oyunların yapımında "büyük bir fark" yaratacağını söyledi.

PS5'in SSD sürücüsü yükleme ekranlarını ortadan kaldıracak

Marcus Lehto, PS5'te kullanılan SSD hakkında, "Çok daha hızlı akış sağlayabilen, daha geniş içeriklerin kapısını açacak. Oyuncular yükleme ekranlarını beklemeyecek. Sinematiklerin ve bu tür sahnelerin yükleme sürecini gizlemek zorunda kalmayacağız. Bu, konsol deneyimi söz konusu olduğunda oyuncular için işleri daha sorunsuz ve akıcı hale getirmeye yardımcı olacak" yorumunu yaptı.

Eski platformların zorluklarına da değinen Lehto, "Bunun için gerçekten heyecanlıyım, çünkü eski platformlarla uğraşmak şu anda özellikle bizim için en zor olan şeylerden biri. Sahi bu platformlar yedi yıldır var mıydı? Onları geliştirmek taş devrindeki makineler için gelişmek gibidir." dedi. Lehto şu anda PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunu Disintegration üzerinde çalışıyor.

Daha önce birçok geliştirici PS5'in SSD'sinin yeni nesilde oyunları değiştireceğini belirtmişti. Özellikle birinci parti geliştiricilerin PS5'in sınırlarını nasıl zorlayacağını merakla bekliyoruz.