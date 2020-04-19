PlayStation Kontrol Cihazını Temel Alan PS5 Konsept Tasarımı

Sony’nin geçtiğimiz günlerde görselini paylaştığı yeni PlayStation 5 kumandası büyük ilgi görmüştü. Bir PlayStation hayranı o kontrol cihazından yola çıkarak bir PlayStation 5 tasarımı hazırladı.

Sony geçtiğimiz yıldan bu yana yaptığı açıklamalarda, 2020’nin son çeyreğinde PlayStation 5’in satışa çıkacağını açıklamıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok firma ürünlerinin gecikeceğini açıklarken, benzer bir durumun PS 5 için yaşanıp yaşanmayacağı da merak konusu olmuştu.

Sony de bu dönemde adeta “Gecikme yok, geliyoruz” dercesine yeni konsolun kontrol cihazını paylaşmıştı. Yeni kumanda ile birlikte pek çok farklı konsol renk seçeneği de paylaşılmıştı.

Yeni DualSense’ten ilham aldı

Bir kullanıcı, yeni DualSense kontrol cihazından esinlenerek bir PlayStation 5 konsepti tasarladı. Reddit’te görseli paylaşan OPG609 adlı kullanıcı, yeni kumanda ile konsolu bir arada gösterdi.

Öte yandan konseptin asıl tasarımcısı ise bir grafik tasarım sanatçısı olan Brian C Worton idi. Tasarımcı iki farklı konsept tasarım daha paylaşmıştı. Onlar da siyah mavi ve gri mavi renkli idi. DualSense ile aynı renklerde olan ise ayrıca dikkat çekiyor.

Konsoldan oyunseverlerin memnun olacağı düşünülüyor ancak disk ROM yerleşiminin bir yasarım hatası olabileceği söyleniyor. İddialara göre bu yerleşim nedeniyle hava çıkışının altında kalan ROM gereğinden fazla ısınabilir.

PlayStation 5 tasarımı henüz belli değil

Şunu da hatırlatmak gerekiyor ki henüz PlayStation 5’in gerçekte neye benzeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Yani gerçek konsolun görüntüsü ile bu konsolların hiçbir alakası da olmayabilir. Sony şimdilik cihazı gözlerden uzak tutuyor.

PlayStation 5 konusunda son dönemde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Paylaşılan tasarım görsellerine ek olarak konsola çıkacak olan pek çok oyundan da haberler geliyor. Dün açıklanan vergi artışından sonra ise PlayStation 5 almak isteyenlerin ikinci defa düşünmesi gerekecek gibi duruyor.

Tasarım konsepti hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce en güzel tasarım hangisi olmuş? Yorumlarınızı bekliyoruz.