Halo: Combat Evolved Anniversary, PC İçin Yayınladı

Halo: Combat Evolved Anniversary, The Master Chief Collection'ın bir parçası olarak satışa çıktı. Koleksiyonun ikinci oyunu, Xbox klasiğini yenilenmiş grafiklerle PC oyuncularına sunuyor.

Halo: Combat Evolved Anniversary sürprizi bir şekilde Steam, Microsoft Store ve Xbox Game Pass aracılığıyla PC için piyasaya sürüldü. Oyun, geçtiğimiz yıl Halo: Master Chief Collection'ın bir parçası olarak yayınlanan Halo: Reach'in ardından geldi.

Halo: Combat Evolved Anniversary, orijinal oyunun yenilenmiş bir versiyonu ve Xbox klasiğini gelişmiş grafiklerle oynama fırsatı sunuyor. Ayrıca klasik görseller ve yenilenen görseller arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yayıncı Xbox Game Studios, oyunun PC'de 4K UHD görüntü desteği ile 60 FPS'de çalışabildiğini belirtti.

Halo: Combat Evolved Anniversary'i PC için Xbox Game Pass aracılığıyla elde edebilir veya Microsoft Store ve Steam'deki Halo: Master Chief Collection'ın bir parçası olarak 61 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Oyunu Steam üzerinden koleksiyondan ayrı olarak 18.5 TL'ye alabilme şansınız da var.

Master Chief Collection ile gelecek diğer oyunlar; Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST ve Halo 4 olacak. Koleksiyonun ilk oyunu olan Halo: Reach geçtiğimiz aralık ayında sorunlarla dolu bir şekilde olarak geldi. Ancak 343 Industries güncellemelerle oyuncuları rahatsız eden ses ve donma sorunlarını düzelttiğini açıkladı.

Halo serisinin bir sonraki oyunu Halo Infinite'in bu yıl çıkması bekleniyor. Halo Infinite, Halo 5: Guardians'ın hikayesini devam ettirip seriye iddialı bir oyun ekleyecek.