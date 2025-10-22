Tümü Webekno
PlayStation 6'nın Yeni Xbox'ın Yarı Fiyatına Satılacağı İddia Edildi

Teknoloji dünyasında sızıntılarıyla bilinen KeplerL2, Sony'nin yeni nesil konsolu PS6'nın Xbox'ın yeni nesil konsoluna kıyasla yarı yarıya daha ucuz olacağını iddia ediyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony’nin 2027’de piyasaya sürmesi beklenen yeni nesil konsolu PS6, donanım açısından Microsoft’un yeni nesil Xbox’ından yine daha zayıf olacak gibi görünse de fiyat farkı dudak uçuklatacak seviyede olacak gibi görünüyor. Xbox patronu Sarah Bond, yeni konsolun “çok premium ve yüksek kaliteli bir deneyim” sunacağını söylerken, gelen iddialar cihazın normalden daha pahalı olacağı yönünde.

Teknoloji sızıntılarıyla tanınan KeplerL2, PS6’nın 600 dolar, yeni Xbox’ın ise tam 1.200 dolar olabileceğini öne sürüyor. Bu farkın sebebi, Microsoft’un yeni konsolunda kullanılan daha fazla silikon, gelişmiş soğutma sistemi ve yüksek üretim maliyetlerinden kaynaklanıyor. Üstelik yeni Xbox’ın bir “mini Windows PC” gibi çalışarak Steam, Epic Games ve GOG gibi platformlara erişim sunacağı da konuşulan konular arasında.

Xbox hedef kitlesini değiştirebilir

Xbox vs. PlayStation

Sony, geleneksel stratejisini sürdürerek PS6’yı yine kitlelere hitap eden, uygun fiyatlı bir konsol olarak konumlandıracak. Microsoft ise görünüşe göre hedefini değiştirmiş durumda. Yeni Xbox, geniş oyuncu kitlesinden çok performans takıntılı, üst düzey bir kullanıcı grubuna hitap edecek.

İki devin bu farklı stratejileri, oyun dünyasında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Uygun fiyatlı seçenekler her zaman daha rağbet görse de Xbox görünüşe göre hedeflediği kitleyi değiştirmişe benziyor.

Peki siz bu fiyatların doğru olduğu senaryoda hangi konsolu satın alırdınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

