PlayStation'da İndirimler Gezegeni İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

PlayStation Store'da "İndirimler Gezegeni" indirimleri başladı. Kampanya kapsamında 3.000'i aşkın oyunda %90'a varan indirimler sunuluyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise "İndirimler Gezegeni" indirimleri başlamış durumda.

İndirimler Gezegeni indirimleri kapsamında 3.000'i aşkın oyunda %90'a varan oranda indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

PlayStation "İndirimler Gezegeni" indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

No Man's Sky

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
No Man's Sky 1.249 TL 499,60 TL (-%60)
Grounded 1.399 TL 699,50 TL (-%50)
Sniper Elite: Resistance 2.099 TL 1.259,40 TL (-%40)
MotoGP 25 2.499 TL 1.499,40 TL (-%40)
Mortal Kombat X 146,44 TL 36,61 TL (-%75)
Batman: Arkham Knight 699 TL 174,75 TL (-%75)
Crash Bandicoot 4: It's About Time 2.299 TL 758,67 TL (-%67)
Hell Let Loose 2.099 TL 839,60 TL (-%60)
Horizon Forbidden West 2.099 TL 1.385,34 TL (-%34)
Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered 172,88 TL 86,44 TL (-%50)
Fallout 4: Game of the Year Edition 999 TL 249,75 TL (-%75)
Need for Speed Heat 3.499 TL 349,90 TL (-%90)
TEKKEN 7 1.049 TL 209,80 TL (-%80)
Assetto Corsa Competizione 507,47 TL 126,86 TL (-%75)
Planet Coaster 2 1.749 TL 1.136,85 TL (-%35)
Detroit: Become Human 1.299 TL 649,50 TL (-%50)
Echoes of the End 1.749 TL 1.049,40 TL (-%40)
Taxi Life: A City Driving Simulator 1.399 TL 629,55 TL (-%55)
Kingdom Come: Deliverance 1.049 TL 209,80 TL (-%80)
Persona 5 Royal 2.799 TL 979,65 TL (-%65)

PlayStation'ın İndirimler Gezegeni indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları
[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı [Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı
Oyunlar

