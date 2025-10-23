PlayStation'da İndirimler Gezegeni İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise "İndirimler Gezegeni" indirimleri başlamış durumda.
İndirimler Gezegeni indirimleri kapsamında 3.000'i aşkın oyunda %90'a varan oranda indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
PlayStation "İndirimler Gezegeni" indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|No Man's Sky
|1.249 TL
|499,60 TL (-%60)
|Grounded
|1.399 TL
|699,50 TL (-%50)
|Sniper Elite: Resistance
|2.099 TL
|1.259,40 TL (-%40)
|MotoGP 25
|2.499 TL
|1.499,40 TL (-%40)
|Mortal Kombat X
|146,44 TL
|36,61 TL (-%75)
|Batman: Arkham Knight
|699 TL
|174,75 TL (-%75)
|Crash Bandicoot 4: It's About Time
|2.299 TL
|758,67 TL (-%67)
|Hell Let Loose
|2.099 TL
|839,60 TL (-%60)
|Horizon Forbidden West
|2.099 TL
|1.385,34 TL (-%34)
|Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
|172,88 TL
|86,44 TL (-%50)
|Fallout 4: Game of the Year Edition
|999 TL
|249,75 TL (-%75)
|Need for Speed Heat
|3.499 TL
|349,90 TL (-%90)
|TEKKEN 7
|1.049 TL
|209,80 TL (-%80)
|Assetto Corsa Competizione
|507,47 TL
|126,86 TL (-%75)
|Planet Coaster 2
|1.749 TL
|1.136,85 TL (-%35)
|Detroit: Become Human
|1.299 TL
|649,50 TL (-%50)
|Echoes of the End
|1.749 TL
|1.049,40 TL (-%40)
|Taxi Life: A City Driving Simulator
|1.399 TL
|629,55 TL (-%55)
|Kingdom Come: Deliverance
|1.049 TL
|209,80 TL (-%80)
|Persona 5 Royal
|2.799 TL
|979,65 TL (-%65)
PlayStation'ın İndirimler Gezegeni indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
