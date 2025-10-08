Tümü Webekno
PlayStation'da Oyuncuların Seçimi İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

PlayStation Store'da "Oyuncuların Seçimi" indirimleri başladı. Kampanya kapsamında 4.000'i aşkın oyunda %90'lara varan indirimler sunuluyor.

PlayStation'da Oyuncuların Seçimi İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise "Oyuncuların Seçimi" indirimleri başlamış durumda.

Oyuncuların Seçimi indirimleri kapsamında 4.000'i aşkın oyunda %90'lara varan oranda indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

PlayStation "Oyuncuların Seçimi" indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

PlayStation Oyuncuların Seçimi İndirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
NBA 2K26 2.900 TL 1.943 TL (-%33)
Gears of War: Reloaded 1.599 TL 1.199,25 TL (-%25)
Grand Theft Auto V: Premium Edition 1.199 TL 503,58 TL (-%58)
Clair Obscur: Expedition 33 1.749 TL 1.574,10 TL (-%10)
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 1.925 TL 1.540 TL (-%20)
WWE 2K25 2.599 TL 1.039,60 TL (-%60)
Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL (-%75)
F1 25 2.900 TL 2.030 TL (-%30)
Indiana Jones and the Great Circle 2.299 TL 1839,20 TL (-%20)
The Crew Motorfest 1.249 TL 312,25 TL (-%75)
ARK: Survival Ascended 1.599 TL 799,50 TL (-%50)
Kingdom Come: Deliverance II 2.499 TL 1.624,35 TL (-%35)
Mortal Kombat 1 1.749 TL 577,17 TL (-%67)
Farming Simulator 25 2.579 TL 2.063,20 TL (-%20)
Hogwarts Legacy 3.149 TL 629,80 TL (-%80)
STAR WARS Jedi: Survivor 1.800 TL 630 TL (-%65)

PlayStation'ın Oyuncuların Seçimi indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları
PlayStation Plus Kütüphanesine Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı: 11.905 TL TL Değerindeki Bu 7 Oyunu Kaçırmayın! PlayStation Plus Kütüphanesine Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı: 11.905 TL TL Değerindeki Bu 7 Oyunu Kaçırmayın!
