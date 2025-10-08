PlayStation'da Oyuncuların Seçimi İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise "Oyuncuların Seçimi" indirimleri başlamış durumda.
Oyuncuların Seçimi indirimleri kapsamında 4.000'i aşkın oyunda %90'lara varan oranda indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
PlayStation "Oyuncuların Seçimi" indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|NBA 2K26
|2.900 TL
|1.943 TL (-%33)
|Gears of War: Reloaded
|1.599 TL
|1.199,25 TL (-%25)
|Grand Theft Auto V: Premium Edition
|1.199 TL
|503,58 TL (-%58)
|Clair Obscur: Expedition 33
|1.749 TL
|1.574,10 TL (-%10)
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|1.925 TL
|1.540 TL (-%20)
|WWE 2K25
|2.599 TL
|1.039,60 TL (-%60)
|Red Dead Redemption 2
|2.099 TL
|524,75 TL (-%75)
|F1 25
|2.900 TL
|2.030 TL (-%30)
|Indiana Jones and the Great Circle
|2.299 TL
|1839,20 TL (-%20)
|The Crew Motorfest
|1.249 TL
|312,25 TL (-%75)
|ARK: Survival Ascended
|1.599 TL
|799,50 TL (-%50)
|Kingdom Come: Deliverance II
|2.499 TL
|1.624,35 TL (-%35)
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|577,17 TL (-%67)
|Farming Simulator 25
|2.579 TL
|2.063,20 TL (-%20)
|Hogwarts Legacy
|3.149 TL
|629,80 TL (-%80)
|STAR WARS Jedi: Survivor
|1.800 TL
|630 TL (-%65)
PlayStation'ın Oyuncuların Seçimi indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları