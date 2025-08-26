Dijital oyun platformlarında iade süreci, uzun zamandır oyuncuların tartıştığı konular arasında yer alıyor. Özellikle yanlışlıkla yapılan satın almalar ya da beklentiyi karşılamayan oyunlar söz konusu olduğunda iade işlemleri çoğu zaman karmaşık bir hâle gelebiliyor. Kullanıcı dostu çözümler arayışı sürerken büyük şirketler bu alanda farklı adımlar atmaya başladı. Sony de bu doğrultuda PlayStation Store için yeni bir düzenlemeye giderek oyuncuların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

PlayStation Store’dan oyun iadesi almak oyuncuların uzun süredir dert yandığı konulardan biriydi. Süreç hem karışık hem de yorucu olduğu için çoğu kişi parasını geri alamadan uğraşıp duruyordu. Sony sonunda bu soruna el attı ve iade işini çok daha kolay hale getirdi.

Sony artık PS Store’a doğrudan bir “İade Talep Et” butonu ekledi. Yani oyunu iade etmek için uzun uzun uğraşmaya gerek yok. Hem PS App üzerinden hem de web sitesinden yapılabiliyor ama uygulamada iş çok daha hızlı ilerliyor. Oyuncular birkaç dokunuşla iade talebini gönderebiliyor.

Oyunlar kolaylıkla iade edilebilecek

PS App’i kullanmayanlar için de durum çok farklı değil. Web sitesine girip hesabınıza giriş yaptıktan sonra “İşlem Geçmişi” kısmına bakmanız ve iade etmek istediğiniz oyunu seçmeniz yeterli fakat tabii şunu da kabul etmek gerekir ki uygulamaya göre web’de birkaç adım daha fazla uğraşmak gerekiyor.

Sony’nin bu adımı, PS Store deneyimini iyileştirmek için attığı ilk hamlelerden biri gibi görünüyor. Şirket bununla da kalmayıp Apple Pay desteği, doğrulanmış satın alımlara özel değerlendirme sistemi ve PS5 mağazasında erişilebilirlik etiketleri gibi yenilikleri de sıraya koymuş durumda.