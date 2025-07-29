Sony, geçen yıl duyurulan "Light of Moritam" oyunu için Tencent'e dava açtı. Tencent, Sony'nin Horizon serisini kopyalamakla suçlanıyor.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Tencent, geçtiğimiz yılın kasım ayında “Light of Motiram” isimli yepyeni bir oyun duyurmuştu. Açık dünya türünde olan yapım, medeniyetin çöktüğü, devasa makinelerin istila ettiği ve insanlığın yeniden yükselmeye çalıştığı bir dünyada geçiyordu. Oyun; evreni, konusu ve tasarımı gibi nedenlerden dolayı Sony’nin Horizon serisine benzemesiyle büyük tartışma yaratmıştı.

İşte tam bu benzerlik nedeniyle bugün önemli bir gelişme yaşandı. Sony, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Light of Motiram oyununun Horizon serisine benzer olması nedeniyle Tencent’e dava açtı. Oyun devini, telif hakkı ve ticari marka ihlaliyle suçluyor.

Sony, Light of Motiram’ın Horizon’ın klonu olduğunu söylüyor

Sony, davada Light of Motiram oyununun ünlü Horizon serisinin bir “klonu” olduğunu ifade etti. Şirket, Tencent’in Horizon serisindeki birçok unsuru kopyalamakla suçlarken bu durumun tüketicilerin kafasını karıştırdığını aktardı. Horizon oyunları, ilk olarak 2017’de çıkmıştı. Bu yapımlar, robotik hayvanlar ve insan kabilelerinin olduğu post apokaliptik bir dünyada geçiyordu ve “Aloy” isimli bir karakteri kontrol ediyorduk. Yani konu açısından benzerdi. Ayrıca oyunların tasarımı da cidden birbirini çok andırıyordu.

*Horizon serisi (sol) & Light of Motiram (sağ)

Sony, bunlara ek olarak geçen yıl Tencent tarafından bir oyun için yapılan ortaklık teklifini reddettiğini de dava dosyasına ekledi. Şirketin, bu teklifin reddedilmesinin ardından Light of Moritam’ı duyurduğu ifade edilirken oynanış mekaniklerinin, hikâye temalarının ve tasarım unsurlarının hepsinin Horizon ile aynı olduğu da eklendi.

Japon teknoloji devi, dava sonucunda maddi tazminat ve telif hakkı ihlalilin engellenmesini talep ediyor. Tencent tarafından ise henüz bir açıklama gelmedi. Light of Moritam’ın çıkış tarihi konusunda bir bilgi yok. Neler olacağını zamanla göreceğiz.