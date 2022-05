Sony, yatırımcılarla bir araya geldiği toplantısında PlayStation oyunlarının PC'de ne kadar başarı elde ettiğini açıkladı. Bununla birlikte şirket, mobil oyun sektörüne odaklanacağını da açıklayarak gelecek hedeflerini paylaştı.

Sony, bugün yatırımcılarla bir araya geldiği toplantısında özellikle PlayStation ve oyun departmanının gidişatı ve başarıları hakkında önemli veriler ve haberler paylaştı. Bunlar arasında PlayStation oyunlarının mobile gelmesi ve yeni sanal gerçeklik gözlüğüyle gelecek oyunlar hakkındaki açıklamalar da yer aldı.

PlayStation Studios’un önümüzdeki yıllar için planlarının da konuşulduğu toplantıda Sony, çok yakında mobil oyun sektörüne ve oyuncuların uzun soluklu vakit geçirdikleri GTA Online, Dota 2, CS:GO vs. gibi çok oyunculu ‘live-service’ oyunlara odaklanacağını gösterdi. Sony, daha önce de PlayStation oyunlarının mobile geleceği haberleriyle gündeme gelmişti.

Sony’nin her 5 oyunundan 1’i mobil oyun olabilir

Sony, yaptığı sunumun bir bölümünde mobil oyunlara ne kadar fazla odaklanacağını gösteren tahmine de yer verdi. Şirket, 2025 yılına kadar kendi çıktısının %20’sinin mobil olmasını planladıklarını açıkladı. Yani Sony bünyesinden çıkacak her 5 oyundan 1’i mobil oyun olabilir.

PlayStation oyunlarının PC’de ne kadar sattığı açıklandı:

Sony, sunumda gösterdiği bir diğer sayfada PC’ye gelen PlayStation Özel oyunlarının ne kadar satışa imza attığını da paylaştı. Verilere göre Mart 2022 itibarıyla God of War 971 bin, Days Gone 852 bin ve Horizon Zero Down 2 milyon 398 bin adet sattı. Bu oyunlardan elde edilen toplam gelir 108,9 milyon dolar oldu.

Şirket, PC tarafında 2021 yılında elde ettiği geliri 80 milyon dolar olarak açıklarken, bu sayının bu yıl 300 milyon doların üstüne çıkmasını beklediğini de açıkladı.

PSVR 2 sanal gerçeklik gözlüğü, 20’den fazla büyük yapımla gelecek:

Sony, bir diğer yandan da sanal gerçeklik gözlüklerini artık daha ‘satın alınabilir’ kılacak bir açıklamada bulundu. Şirket, sanal gerçeklik gözlüklerinin hem Sony hem de üçüncü taraf stüdyolar tarafından geliştirilen 20’den fazla yapımla geleceğini açıkladı. Şu ana kadar bu oyunlar üzerinde Coatsink, nDreams ve Fast Travel Games gibi isimlerin çalıştığını duymuştuk.