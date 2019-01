PlayStation Plus Şubat Ayı Ücretsiz Oyunlarını Açıklandı

Her ay PlayStation Plus üyelerine yeni ücretsiz oyunlar ekleyen Sony, Şubat ayında da yeni oyunlarla gelecek.

PlayStation Plus üyelerinin önünde zengin bir Şubat ayı olduğunu söyleyebiliriz. Şubat ayının hediyelerini açıklayan Sony, bu ay PS Plus üyelerine Hitman: The Complete First Season ve For Honor oyunlarını hediye edecek.

Tüm bu oyunların yanı sıra Sony, 10 GB olan bulut depolama sınırını da Şubat ayında 100 GB’a çıkaracak.

Eskiden fazlasıyla kendinden söz ettiren Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ve Divekick oyunu da PlayStation 3 kullanıcılarına verilecek. Divekick oyununun PlayStation 4 uyumlu olduğunu söylemekte yarar var.

Sony, PlayStation Vita kullanıcılarınaysa kule savunma oyunu Gunhouse ile Rogue Aces isimli aksiyon oyununu hediye edecek.

Sony, yukarıda bulunan PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyunlarının bu platformlardan gelen son oyunlar olacağını söyledi. 8 Mart 2019 tarihinden itibaren PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyunlarının aylık PS Plus oyunları arasında olmayacağı da belirtildi.