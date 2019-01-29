Kingdom Hearts III, Playstation 4 İçin Yayınlandı (Video)

Sevilen oyun Kingdom Hearts'ın son oyunu olan Kingdom Hearts III Playstation 4'e çıktı. Yeni haritalar, yeni oynanış şekilleri ve daha pek çok özellik barındıran oyunda Sora ve arkadaşları sizi bekliyor.

Sora ve arkadaşları Kingdom Hearts hikayesi başladıktan sonra inanılmaz derecede büyüdüler. Kingdom III’e geldiğimiz zaman inanılmaz güçlü ve parlak bir karakter oldu. Yanında çok güvendiği arkadaşları Donald, Goofy ve pek çok arkadaşı vardı.

Sora’nın hikayesi, gerçekten arkadaşlığın gücünü, arkadaşların beraber zorlukların üstesinden nasıl geldiğini, zor zamanlarda birbirlerini nasıl desteklediğini ve karanlık bir dünyaya yayılan umudu anlatıyor.

Kingdom Hearts III hikayesine başladığınız Walt Disney Animasyon Stüdyosu’nda çıkmış Frozen gibi, Pixar Animasyon Stüdyosu’ndan çıkmış Oyuncak Hikayesi ve Sevimli Canavarlar gibi yeni dünyalarda yeni maceralara açılabileceksiniz.

Oyunda pek çok yeni ve heyecan verici bazı özellikler de olacak. Oyunun baş yapımcısı “Güncellenmiş Gummiship oynanışını herkesin çok seveceğini düşünüyorum. Yeni gemiler yapmayı çok seviyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Oyunun baş yapımcısı Shinji Hashimoto yeni çıkan oyun hakkında ufak bir demeç verdi: “En başından beri bu serinin bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Geçmişi düşündüğüm zaman, her şey Disney’in Square Enix’le aynı binada bulunduğu dönemde, bir asansörde geçen konuşmayla başladı. Oyunlar alakalı çalışmalardan, dünya çapında fanlarla yapılan buluşma etkinliklerine kadar çok fazla anım var Kingdom Hearts’da. Kingdom Hearts daima arkadaşlığın gücü, tutku ve pozitifliğin olduğu bir oyundu ve bu oyunun fanları bu duyguları kalplerinin derinliklerine kadar hissettiğini gösterdi. Sora’yı bu maceralarında yalnız bırakmayıp, daima desteklediğiniz için kalbimin en derinlerinden gelen teşekkürü bir borç bilirim. Sizin için yaptığımız bu şeyi umarım seversiniz. Konuşmama son verirken en sevdiğim söz olan ‘Arkadaşlık güçtür’ sözünü söyleyip öyle veda ediyorum.”