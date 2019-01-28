Microsoft'un Xbox One'da yaptığı hatalara Sony'nin PS5'te düşme ihtimali, oyuncuların bu anlamda tedirgin olmasına sebep olabilir.

Microsoft'un 2013 yılında Xbox One'ı duyuyurken aldığı felaket kararlar, konsolu adeta bitirme noktasına gelmişti. Bugünlerde sektörden gelen dekikodular ve Sony'ye yakın kaynaklardan alınan bilgiler hiç de iç açıcı değil.

Xbox One, 2013 yılında duyurulduğunda bir önceki konsol savaşlarının mutlak galibi Microsoft olmuştu. Xbox 360 ile PS3'ü satışlarda uzunca süre rahatlıkla geride bırakan ve sunduğu kompakt oyunculuk deneyimiyle sektörü domine eden Microsoft, daha sonraki süreçte kendisine çok fazla güvenmiş ve oldukça garip kararlarla herkesi bir anda Xbox markasından soğutmuştu. Sonraki yıllarda PS3, satışlarda Xbox 360'ı yakalayıp geride bıraksa da bir önceki nesildeki kapışmanın yanına dahi yaklaşamayacaktı.

Peki, neydi Microsoft'un aldığı bu kararlar?

Öncelikle Xbox One'ın duyuru lansmanı başlı başına bir fecaat olmuştu. Adeta bir konsoldan ziyade televizyon platformu gibi tanıtılan cihaz, aktif bir internet bağlantınız yoksa açılmıyordu bile. Bu ilginç kararlara bir de ikinci el oyunun tamamen yasaklanması gibi ilginç şeyler eklenince oyuncular iyice çileden çıkmıştı.

Microsoft, kısa sürede bu kararlardan geri adım atsa da olan olmuştu. Xbox One'ın 500 dolarlık çıkış fiyatı PS4'ten tam 100 dolar fazlaydı ve Kinect'in zorunlu olarak paketlere konulması da akıl alır gibi bir dayatma değildi. Geçen 5 yılın sonunda 41 milyon Xbox One'a karşılık tam 92 milyon PS4 satıldı.

Sony neler yapacak?

İlk gelen endişe verici açıklama Sony CEO'su Kenichiro Yoshida'nın, PSN'i çok güçlü bir video ve müzik içeriği ile doldurmak istediklerini açıklamasıyla gelmiş oldu. Konsol piyasasında, işi 'oyun' merkezinden alıp 'eğlence platformu' haline getirmeye çalışan her firma istisnasız çuvalladı.

Her şeyden önce bu durum oyuncularda hiç iyi bir intiba bırakmıyor ve ilk parti oyunların kalitesiz olacağı, konsola özgü yapımların da zayıf kalacağı düşüncesini de beraberinde getiriyor.

Gelelim bir başka dedikoduya. Sony'nin ilk parti PS5 paketlerini PlayStation VR olmadan satışa sunmayacağı ve yine sanal gerçeklik konusunda bir cazibe merkezi olmak istedikleri yönünde. Durum ne olursa olsun insanlar, alacakları ürüne konsol piyasasındaki alternatifinden daha fazla para ödemekten hoşlanmıyor.

Microsoft neden kartlarını daha iyi oynuyor?

Öncelikle son 1-2 yılda Xbox Game Pass'in aldığı hal, Microsoft'un günümüz metasını çok iyi okuduğunu gösteriyor. İnsanlar her bir ürüne ayrı ayrı para vermektense aylık ödeme yaparak kafaları rahat etsin istiyor. Geçtiğimiz günlerde, "Oyun dünyasının Netflix'i olacağız!" açıklaması da aslında yeni nesil konsollarda Microsoft'un hatalarından ders çıkaracağına işaret ediyor.

Sözün özü şu ana kadar Sony'nin E3 2019'u pas geçecek olması da dahil, enteresan bir özgüven patlaması yaşadığı ortada. İki konsoldan Microsoft'un yeni nesil cihazını önce duyurmasına da kesin gözüyle bakılıyorken şimdilik işler Sony lehine ilerlemiyor gibi görünüyor.