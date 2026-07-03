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Sony Durmuyor: PlayStation Plus'a Yakında Bir Zam Daha Gelebilir!

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Sony CEO'su Hideaki Nishino, üst düzey şirket toplantısında PS Plus zamlarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Sony Durmuyor: PlayStation Plus'a Yakında Bir Zam Daha Gelebilir!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Konsol fiyatları ve oyunlardaki zamlar derken şimdi de tekrar bir zam haberiyle daha birlikteyiz.

Geçtiğimiz günlerde Nintendo’nun Japonya’da zam yapması ve Microsoft’un Xbox cephesindeki fiyat hamlelerinin ardından Sony'nin de PlayStation Plus fiyatlarını zamlamayı düşündüğü belirtiliyor.

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İçerikten Görseller

Sony Durmuyor: PlayStation Plus'a Yakında Bir Zam Daha Gelebilir!
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Açıklama Sony CEO'su Hideaki Nishino'dan geldi

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Sony’nin üst düzey şirket toplantısında CEO Hideaki Nishino ve ekibine yöneltilen en terletici soru gelecekteki PS Plus zamlarının boyutu oldu.

Yöneticiler, fiyat artışlarının kaçınılmaz olabileceğinin sinyalini verirken, durumu "tüketici maliyeti ile sunulan değer arasındaki dengeyi bulma çabası" olarak nitelendirdi.

PS Plus abonelerinin %40'ı üst paket satın alıyor

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Şirketin paylaştığı verilere göre PS Plus abonelerinin tam %40'ı artık standart paket yerine daha pahalı olan üst segment paketleri (Extra ve Deluxe) tercih ediyor. Oyuncuların bu ilgisi, Sony'nin 2025 mali yılında PS Plus tarihinin en yüksek kârlılık rekorunu kırmasını sağladı.

Şirket, kârlılığı artırmak için içerik alım maliyetlerini optimize etmek dahil her türlü "kozunu" kullanacağını belirtiyor. Bu kozların başında da ne yazık ki fiyat etiketlerini yukarı çekmek geliyor.

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