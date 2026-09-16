Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Sony, PS5'teki Oyun Deneyiminizi Arşa Çıkaracak Yeni PlayStation Pulse ve Pulse Edge Kulaklıklarını Tanıttı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Sony, PlayStation 5 ekosistemi için tasarladığı yeni nesil kablosuz kulaklık modelleri PlayStation Pulse ve üst seviye Pulse Edge'i tanıttı.

Sony, PS5'teki Oyun Deneyiminizi Arşa Çıkaracak Yeni PlayStation Pulse ve Pulse Edge Kulaklıklarını Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sony, PlayStation oyuncularına çok daha iyi bir deneyim yaşatmak amacıyla düzenli olarak yeni aksesuarlar piyasaya sürüyordu. Şirket, şimdi ise ses deneyimini bir sonraki seviyeye taşımayı amaçlayan yeni PlayStation Pulse ve Pulse Edge kulaklıklarını yayımladığı bir blog gönderisiyle resmen tanıttı.

Her iki kulaklık da oyunculara daha yüksek ses ayrımı, mekânsal hassasiyet ve daha derin bas sunmayı hedefleyen özelleştirilmiş sürücülerle donatıldı. Firma, 2024 yılında tanıttığı Pulse Elite modelinde yer alan düzlemsel manyetik sürücü teknolojisini ve PlayStation Link altyapısını yeni nesil kulaklık ailesine taşıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Sony, PS5'teki Oyun Deneyiminizi Arşa Çıkaracak Yeni PlayStation Pulse ve Pulse Edge Kulaklıklarını Tanıttı
pul
ed

Karşınızda yeni PlayStation Pulse ve Pulse Edge

Hem PlayStation Pulse hem de Pulse Edge modelleri, düz katlanabilen döner kulak kapsülleri sayesinde daha kolay taşınabilir ve uzun süreli kullanımlarda daha konforlu bir form faktörüne kavuşturuldu. Her iki model de beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Bağlantı tarafında ise kutudan çıkan USB Type-C adaptörü üzerinden kayıpsız ve ultra düşük gecikmeli ses sunan **PlayStation Link **teknolojisi yer alıyor.

pul

PlayStation Link desteği sayesinde kulaklıklar PS5 konsolları, PlayStation Portal uzaktan oynama cihazı, PC ve Mac arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyor. Aynı zamanda kulaklıkların desteklenen Bluetooth cihazlarına eşzamanlı olarak bağlanabildiği açıklandı. Net bir oyun içi sesli sohbet deneyimi sunmak amacıyla her iki kulaklık modelinin mikrofonlarında arka plan seslerini filtreleyen yapay zekâ destekli gürültü engelleme teknolojisine yer verildi.

Serinin daha üst düzey modeli olan Pulse Edge, standart PlayStation Pulse modeline kıyasla önemli donanımsal ve işlevsel farklar barındırıyor. Pulse Edge modelinde, standart Pulse modelindeki sürücü başına 4 manyetik yapıya karşı sürücü başına 8 manyetik yapı kullanıldı. Bu mimari fark, detay netliğinden ödün vermeden çok daha zengin ve derin baslar üretilmesine imkan tanıyor.

ed

Bunun yanı sıra Pulse Edge modeli, ortam gürültüsünü kesen Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisine, çıkarılabilir boom mikrofona, kulaklık üstü PS5 oyun/sohbet ses dengesi kontrollerine, 3.5mm ses jakına ve özel bir taşıma çantasına da sahip. Standart Pulse modeli ise doğrudan entegre mikrofon tasarımıyla geliyor ve bu ek özellikleri barındırmıyor.

Sony, yeni kulaklık serisinin çıkış takvimini kademeli olarak planladığını açıkladı. PlayStation Pulse kulaklığın 2026’nın son aylarında belirli pazarlarda satışa sunulması bekleniyor. seviye model olan Pulse Edge kablosuz kulaklığın ise 2027 yılının başlarında çıkış yapacak. Kulaklıkların fiyatları ise açıklanmadı.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

En İyi Klima Markaları - 2026

En İyi Klima Markaları - 2026

Çok Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy A16'yı Kaçırmayın: BİM'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy A16'yı Kaçırmayın: BİM'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Apple "Okula Dönüş" Kampanyası Başladı: İşte İndirime Giren MacBook ve iPad'ler!

Apple "Okula Dönüş" Kampanyası Başladı: İşte İndirime Giren MacBook ve iPad'ler!

Sudan Ucuz Fiyata 50 dB ANC, 49 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık QCY T13 Pro Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata 50 dB ANC, 49 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık QCY T13 Pro Tanıtıldı

Gemini Desteğiyle Gelen Google Pixel Watch 5 Tanıtıldı

Gemini Desteğiyle Gelen Google Pixel Watch 5 Tanıtıldı

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

En İyi Elektrikli Scooter Markaları - 2026

En İyi Elektrikli Scooter Markaları - 2026

Samsung'dan AirPods Max Rakibi Kulak Üstü Kulaklık Geliyor: İşte İlk Görseller

Samsung'dan AirPods Max Rakibi Kulak Üstü Kulaklık Geliyor: İşte İlk Görseller

Playstation

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com