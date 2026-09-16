Sony, PlayStation 5 ekosistemi için tasarladığı yeni nesil kablosuz kulaklık modelleri PlayStation Pulse ve üst seviye Pulse Edge'i tanıttı.

Sony, PlayStation oyuncularına çok daha iyi bir deneyim yaşatmak amacıyla düzenli olarak yeni aksesuarlar piyasaya sürüyordu. Şirket, şimdi ise ses deneyimini bir sonraki seviyeye taşımayı amaçlayan yeni PlayStation Pulse ve Pulse Edge kulaklıklarını yayımladığı bir blog gönderisiyle resmen tanıttı.

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Her iki kulaklık da oyunculara daha yüksek ses ayrımı, mekânsal hassasiyet ve daha derin bas sunmayı hedefleyen özelleştirilmiş sürücülerle donatıldı. Firma, 2024 yılında tanıttığı Pulse Elite modelinde yer alan düzlemsel manyetik sürücü teknolojisini ve PlayStation Link altyapısını yeni nesil kulaklık ailesine taşıyor.

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Karşınızda yeni PlayStation Pulse ve Pulse Edge

Hem PlayStation Pulse hem de Pulse Edge modelleri, düz katlanabilen döner kulak kapsülleri sayesinde daha kolay taşınabilir ve uzun süreli kullanımlarda daha konforlu bir form faktörüne kavuşturuldu. Her iki model de beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Bağlantı tarafında ise kutudan çıkan USB Type-C adaptörü üzerinden kayıpsız ve ultra düşük gecikmeli ses sunan **PlayStation Link **teknolojisi yer alıyor.

PlayStation Link desteği sayesinde kulaklıklar PS5 konsolları, PlayStation Portal uzaktan oynama cihazı, PC ve Mac arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyor. Aynı zamanda kulaklıkların desteklenen Bluetooth cihazlarına eşzamanlı olarak bağlanabildiği açıklandı. Net bir oyun içi sesli sohbet deneyimi sunmak amacıyla her iki kulaklık modelinin mikrofonlarında arka plan seslerini filtreleyen yapay zekâ destekli gürültü engelleme teknolojisine yer verildi.

Serinin daha üst düzey modeli olan Pulse Edge, standart PlayStation Pulse modeline kıyasla önemli donanımsal ve işlevsel farklar barındırıyor. Pulse Edge modelinde, standart Pulse modelindeki sürücü başına 4 manyetik yapıya karşı sürücü başına 8 manyetik yapı kullanıldı. Bu mimari fark, detay netliğinden ödün vermeden çok daha zengin ve derin baslar üretilmesine imkan tanıyor.

Bunun yanı sıra Pulse Edge modeli, ortam gürültüsünü kesen Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisine, çıkarılabilir boom mikrofona, kulaklık üstü PS5 oyun/sohbet ses dengesi kontrollerine, 3.5mm ses jakına ve özel bir taşıma çantasına da sahip. Standart Pulse modeli ise doğrudan entegre mikrofon tasarımıyla geliyor ve bu ek özellikleri barındırmıyor.

Sony, yeni kulaklık serisinin çıkış takvimini kademeli olarak planladığını açıkladı. PlayStation Pulse kulaklığın 2026’nın son aylarında belirli pazarlarda satışa sunulması bekleniyor. seviye model olan Pulse Edge kablosuz kulaklığın ise 2027 yılının başlarında çıkış yapacak. Kulaklıkların fiyatları ise açıklanmadı.