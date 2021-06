layStation Store'da Oyunlara 'İki Kat' İndirim Geldi

Sony, PlayStation Store'da oyuncuları memnun edecek bir indirim kampanyası başlattı. İki Kat İndirimler olarak isimlendirilen kampanya, tüm PlayStation sahiplerine ortalama olarak yüzde 30 indirim sunuyor. PS Plus aboneleri ise bu indirimden iki kez yararlanıyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin PlayStation oyunları için oluşturduğu PlayStation Store'da konsol sahibi oyuncuları memnun edecek bir indirim kampanyası başlatıldı. "İki Kat İndirimler" ismine sahip olan indirim kampanyası, 24 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek. Peki PlayStation sahipleri, bu etkinlik kapsamında ne gibi avantajlar yakalayacaklar?

PlayStation Store'da yer alan bilgilere göre İki Kat İndirimler, PlayStation sahipleri için ortalama olarak yüzde 30 indirim imkanı veriyor. Ancak PS Plus aboneliğiniz varsa, bu etkinlik kapsamında daha avantajlı hale geliyorsunuz. Çünkü PlayStation Plus aboneleri, bir oyuna yapılan indirim oranına iki kez sahip oluyorlar. Yani PS Plus abonesiyseniz, oyunlara iki kat indirim imkanıyla sahip olabileceksiniz. PlayStation Store'un Türkiye sayfasında, indirim kapsamına alınmış olan 241 oyun ile ekstra içerik yer alıyor.

İki Kat İndirimler kampanyası kapsamında fiyatı düşen bazı oyunlar

PlayStation Store'da yer alan kampanyayı irdelediğimizde, PlayStation ekosisteminin en sevilen oyunlarının da indirim kapsamına alındığını görüyoruz. Örneğin God of War, İki Kat İndirimler kampanyası kapsamında yüzde 25 indirimle 89,25 TL'ye satın alınabiliyor. Ancak PS Plus aboneliğiniz varsa, oyunu satın alırken ekstradan yüzde 25 indirimle daha karşılaşıyorsunuz. Böylelikle normal fiyatı 119 TL olan, yapılan ilk indirimle 89.25 TL'ye satın alınabilen God of War, PS Plus abonelerine daha da ucuza mal olmuş oluyor.

God of War'a benzer bir şekilde Assassin's Creed Odyssey de azımsanamayacak seviyede indirime girmiş durumda. Normal fiyatı 599 TL olan oyun, yapılan yüzde 36'lık indirimle önce 383,36 TL'ye düşüyor. PS Plus aboneleri ise bu indirimin üzerine bir kez daha yüzde 36 indirimle karşılaşarak, Ubisoft'un popüler oyununa daha uygun bir fiyatla sahip olabiliyorlar.

PlayStation ekosisteminin sevilen başka bir oyunu olan FOR HONOR da İki Kat İndirimler etkinliği kapsamına alınan oyunlardan bir tanesi. Normal fiyatı 149 TL olan oyunu, yüzde 35 indirimle 96,85 TL'ye satın alınabiliyor. Tıpkı diğer oyunlarda olduğu gibi FOR HONOR da PS Plus aboneleri için ekstra yüzde 35 indirim vadediyor. Ayrıca normal fiyatı 319 TL olan Sid Meier's Civilization VI da yüzde 38 indirimle 197,78 TL'ye satın alınabiliyor.

Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi; PlayStation Store'un İki Kat İndirimler kampanyası kapsamına alınmış olan 241 oyun ve ek içerik yer alıyor. Eğer bunların tümünü incelemek ve konsolunuz için oyun satın almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. PS Plus aboneliği ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız, buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.