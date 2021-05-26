Haziran 2021 Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları

PS Plus sistemiyle abonelerine her ay farklı ücretsiz oyunlar sunan Sony, geçtiğimiz ay Battlefield V, Stranded Deep ve Wreckfest: Drive Hard Die Last oyunlarını oyuncularla buluşturmuş, karşılığında da oldukça olumlu geri dönüşler almıştı.
Haziran ayındaysa Sony, oyuncuları aksiyona doyuracak olan oyunlarla karşımıza çıkıyor. Sony, 1 Haziran itibariyle Star Wars: Squadrons ve Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown oyunlarını PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarıyla; Operation: Tango adlı oyunu ise sadece PlayStation 5 kullanıcılarıyla buluşturacak. Gelin oyunların detaylarına bakalım.
Star Wars: Squadrons
Haziran ayında verilecek oyunların başında Star Wars: Squadrons geliyor. Star Wars evrenindeki uzay mekiklerinin kokpitlerine yerleşip pilotluk yapmanıza imkân tanıyan oyun, büyük uzay savaşlarına katılıp eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlayacak. Star Wars: Squadrons, 1 Haziran itibarıyla PS Plus aboneleri için erişime açılacak ve 5 Temmuz'a kadar erişilebilir olacak.
Operation: Tango
Haziran PS Plus oyunlarımızın ikinci sırasında Operation: Tango bulunuyor. Ajan veya hacker olarak oynama seçenekleri sunan Operation: Tango, iş birliği üzerine dayalı bir macera oyunu. Bu bağlamda arkadaşlarınızla güzel vakitler geçirmenizi sağlayabilir. Oyun sadece PlayStation 5 sahiplerine verilecek.
Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown
Street Fighter ya da Mortal Kombat serileri kadar dikkat çektiğini söyleyemesek de türün önemli oyunlarından olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz SEGA yapımı Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, haziran ayında PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarıyla buluşacak.
Star Wars: Squadrons ve Operation: Tango, 1 Haziran ve 5 Temmuz tarihleri arasında erişilebilir olacakken Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, 1 Haziran ile 2 Ağustos tarihleri arasında erişilebilir olacak.