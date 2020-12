Plus Üyeliği Nasıl Açılır? İşte Güncel PS Plus Fiyatları

Sony PlayStation kullanıcılarına farklı avantajlar ve indirimler sunan PlayStation Plus aboneliği almanın iki farklı yöntemi var. PlayStation üzerinden ya da PlayStation internet sitesi üzerinden PS Plus üyesi nasıl olunur tüm detaylarıyla anlattık ve üyeliğin güncel fiyatlarını paylaştık.

Sony PlayStation ile oyun oynamayı seviyorsanız PlayStation Plus ile elde edeceğiniz avantajlar oyun keyfinizi katlayacaktır. Aslında PS Plus üyeliği bir noktada zorunlu sayılabilir çünkü PlayStation ile çok oyunculu çevrimiçi oyunlar oynamanın tek yolu PS Plus aboneliğidir. PS Plus üyesi nasıl olunur sorusuna yanıt olarak uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor.

Dilerseniz PlayStation konsolunuz üzerinden, dilerseniz de PlayStation internet sitesi üzerinden PS Plus üyesi olabilirsiniz. Genel olarak kolay bir işlem ancak ilk kez üyelik işlemi yapacak olanlar için kafa karıştırıcı olabilir. Bu nedenle PS Plus üyesi olma işlemi için kullanabileceğiniz iki farklı yöntemi de adım adım anlattık. Her iki yöntem de kolay ve kullanılabilir durumda, sizin için en uygun olanı seçerek PS Plus üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

PlayStation konsolu üzerinden PS Plus üyeliği açılır?

Adım #1: PlayStation konsolunuzu açın.

PlayStation konsolunuzu açın. Adım #2: Profilinizi seçin ve X’e basın.

Profilinizi seçin ve X’e basın. Adım #3: PlayStation Store’u açın.

PlayStation Store’u açın. Adım #4: PlayStation Network hesap bilgilerinizle giriş yapın. Eğer bir hesabınız yoksa oluşturun.

PlayStation Network hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #5: PS Plus seçeneğini açın.

PS Plus seçeneğini açın. Adım #6: PS Plus'ı Ücretsiz Deneyin kutusunu açın.

PS Plus'ı Ücretsiz Deneyin kutusunu açın. Adım #7: Abonelik türünüzü seçin.

Abonelik türünüzü seçin. Adım #8: Abone ol seçeneğine basın.

Abone ol seçeneğine basın. Adım #9: Kabul Et ve Devam Et seçeneğine basın.

Kabul Et ve Devam Et seçeneğine basın. Adım #10: Ödeme işlemine geç seçeneğine basın.

Ödeme işlemine geç seçeneğine basın. Adım #11: Dilediğiniz ödeme yöntemini ekleyin.

Dilediğiniz ödeme yöntemini ekleyin. Adım #12: Satın Almayı Onayla seçeneğine basın.

Anlattığımız PlayStation konsolu üzerinden PS Plus üyesi olma yöntemi, PlayStation 4 arayüzü üzerinden anlatılmıştır. Versiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Seçenekler arasında ok tuşları ile hareket edebilir ve X tuşu ile seçim yapabilirsiniz.

PS Plus üyelik avantajlarınızı kullanabilmek için konsolunuzda PlayStation Network hesabınızın her zaman açık olması gerekiyor. Çevrimiçi çok oyunculu oyunları oynarken internete bağlı olduğunuzdan ve internet hızınızın bağlantı için yeterince güçlü olduğundan emin olmalısınız.

PlayStation internet sitesi üzerinden PS Plus üyesi olma:

Adım #1: Buradan PlayStation Store internet sayfasını açın.

Buradan PlayStation Store internet sayfasını açın. Adım #2: PlayStation Plus sayfasını açın.

PlayStation Plus sayfasını açın. Adım #3: PS Plus’a Katılın butonuna tıklayın.

PS Plus’a Katılın butonuna tıklayın. Adım #4: Abonelik türünüzü seçin.

Abonelik türünüzü seçin. Adım #5: PlayStation Network hesap bilgilerinizle giriş yapın. Eğer bir hesabınız yoksa oluşturun.

PlayStation Network hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #6: Dilediğiniz ödeme yöntemini ekleyin.

Dilediğiniz ödeme yöntemini ekleyin. Adım #7: Satın Almayı Onayla seçeneğine tıklayın.

Yukarıdaki adımları izleyerek PlayStation internet sitesi üzerinden PS Plus üyesi olabilirsiniz. Aynı sayfa üzerinden aylık PS Plus avantajlarını da takip etmeniz mümkün. PlayStation Network ayarlar sayfanız ile üyelik bilgilerinizi ve ödeme yöntemlerinizi düzenleyebilirsiniz

PlayStation internet sitesi üzerinden PS Plus üyesi olduktan sonra üyelik avantajlarınızı kullanabilmek için konsolunuzda da PlayStation Network hesap bilgilerinizi kullanarak oturum açmalısınız. PlayStation Store üzerinden yaptığınız işlemler, hesap bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra konsolunuzda da görüntülenecektir.

PS Plus üyelik fiyatları:

12 ay abonelik 240 TL, aylık 20 TL

3 ay abonelik 100 TL, aylık 33,34 TL

1 ay abonelik 40 TL

PS Plus üyeliği için üç temel seçeneğiniz bulunuyor. Tüm seçeneklerin sunduğu hizmet aynıdır. Üyelik seçenekleri arasındaki tek fark, abonelik süreniz uzadıkça aylık fiyatta sunulan indirimdir. Hangi üyelik seçeneğini tercih ederseniz edin, daha önce PS Plus üyeliği almadıysanız ilk 14 gün ücretsiz üyelik imkanından yararlanabilirsiniz.

Aboneliği yenileme ve diğer satın alma işlemleri için PlayStation Network Cüzdan özelliğini kullanabilirsiniz. Hesap Ayarları üzerinden ulaşabileceğiniz cüzdan ayarlarınız ile otomatik para ekleme özelliğini açabilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

PS Plus üyelik avantajları:

Çevrimiçi çok oyunculu oyunları oynama

Her ay indirilebilecek yeni oyunlar

PS Plus üyelerine özel PlayStation Store indirimleri

Oyun kayıtları için kullanabileceğiniz 100 GB bulut depolama alanı

Dilediğiniz PS Plus üyelik seçeneği ile yukarıdaki avantajları elde edebilirsiniz. Üyeliğiniz PlayStation Network hesabınıza aittir. Yani farklı bir cihaz üzerinden de PlayStation Network hesap bilgilerinizle giriş yaparak PS Plus avantajlarından yararlanabilirsiz. Yaptığınız tüm işlemler, üye girişi yaptığınız cihazlarda senkronize olarak görüntülenecektir.

PS Plus üyesi olmak için 18 yaşından büyük olmalısınız. 7 ile 18 yaş arası kişilerin üyeliği için veli ya da vasi onayı gerekiyor. PS Plus tarafından sunulan içerikler yaşa göre değişiklik gösterebilir. Aboneliğinizi Hesap Yöntemi sayfası üzerinden düzenleyebilir ya da iptal edebilirsiniz.

Sony PlayStation kullanıcılarına çevrimiçi çoklu oyunculu oyunlar oynama ve farklı avantajlar sunan PS Plus üyesi nasıl olunur sorusunu yanıtladık ve üyelik yöntemlerini adım adım anlattık. Oyun deneyiminizi daha keyifli bir hale getirmek için size en uygun üyelik türünü seçerek PS Plus üyesi olabilirsiniz.