10 Yıldır Ortalıkta Yok: PlayStation TV'nin Geri Döneceği İddia Edildi!

Sony'nin 2013'te piyasaya sürdüğü ve birkaç yıl sonra üretimini sonlandırdığı PlayStation TV ürününü yeniden satışa çıkaracağı iddia edildi. Henüz resmî bir açıklama olmasa da yeni ürün, bir süredir gündemde olan el konsolu ile aynı donanım özelliklerine sahip olabilir.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japonya merkezli teknoloji devi Sony ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Anonim bir kaynak, Sony'nin PlayStation TV'yi tekrar piyasaya sürmek için çalışmalara başladığını duyurdu. Bazı pazarlarda PlayStation Vita TV olarak bilinen bu ürün, oyunseverlerin ilgisini çekebilir gibi görünüyor.

Sony'nin PlayStation TV macerası, 2013 yılında başlamıştı. Televizyon veya monitöre takarak kullanılabilen cihaz, PSP ve bazı PS Vita oyunlarını çalıştırabiliyordu. Ayrıca PS Now ile yayın akışı yapabiliyor, PlayStation 4'ün uzaktan oynatma özelliğine destek veriyordu. İşte sadece birkaç yıl satılan bu ürünün güncellenmiş versiyonunun yeniden satışa sunulabileceği ileri sürülüyor.

Peki özellikleri ne olacak?

İddiayı gündeme getiren kaynak, güncellenmiş PlayStation TV'nin özelliklerine ilişkin bir şey söylemedi. Ancak 2013'te satışa sunulan ürün, PS Vita ile aynı özelliklere sahipti. Buradan yola çıkarak yeni ürünün Sony'nin bir süredir gündemde olan yeni el konsolu ile aynı donanım özelliklerine sahip olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii burada Sony'den gelecek resmî açıklamayı beklemek gerekecek.

Güncellenmiş PlayStation TV ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

