POCO, giriş seviye yeni telefonu C3'ü duyurdu. MediaTek'in Helio G35 işlemcisinden güç alan cihaz, tüketicilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanım özelliklerine sahip. Ayrıca telefonun oldukça uygun fiyatlı olması, tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Son dönemin popüler teknoloji üreticilerinden POCO, bütçe dostu yeni akıllı telefonu C3'ü resmen duyurdu. Redmi 9C'nin yeniden markalandırılmış bir versiyonu olan telefon, oldukça uygun fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

POCO C3, 6.53 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir LCD ekrana sahip. Çentikli bir yapıya sahip olan ekranın üzerinde yer alan ön kamera, tüketicilere 5 MP çözünürlük sunuyor. Parmak izi okuyucu sensörse telefonun ekranında yer almıyor. Giriş seviye pek çok modeldin aksine POCO C3'ün arka panelinde de parmak izi okuyucu sensör bulunmuyor gibi duruyor.

Karşınızda POCO C3

POCO C3, MediaTek'in Helio G35 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 4 GB'ye kadar RAM ve 64 GB'ye kadar da depolama alanı kombinasyonu ile destekleniyor. Ayrıca kullanıcılar, telefonun depolama alanını microSD kart ile 512 GB'ye kadar artırabiliyorlar. Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzüne sahip olan telefon, 10 watt şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

Telefonun arka kısmında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 13 MP çözünürlük sunan birinci kameraya ek olarak 2 MP çözünürlük sunan makro kamera ve 2 MP derinlik kamerası tercih eden şirket, tüketicilerin beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Tüketiciler bu akıllı telefona üç farklı renk seçeneğinde sahip olabilecekler.

POCO C3 teknik özellikleri

Ekran: 6.53 inç büyüklüğünde, HD+ (1600 x 720 piksel), LCD

6.53 inç büyüklüğünde, HD+ (1600 x 720 piksel), LCD İşlemci: MediaTek Helio G35

MediaTek Helio G35 RAM: 3 GB ya da 4 GB

3 GB ya da 4 GB Depolama: 32 GB ya da 64 GB

32 GB ya da 64 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan POCO C3'ün fiyatı ise şu şekilde belirlenmiş durumda;