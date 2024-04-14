Xiaomi’nin alt markası POCO’nun ilk tabletini yakında çıkaracağı iddia edildi. “POCO Pad” isimli olacağı öne sürülen cihazın, yakın zamanda tanıtılan Redmi Pad Pro’nun global versiyonu olabileceği iddia ediliyor.

Xiaomi’nin alt markası POCO, ürettiği ucuz akıllı telefonlarıyla tanınıyordu. Markanın cihazları, Türkiye’de de oldukça popülerdi. Ortaya çıkan yeni sızıntılar ise POCO ismi altında bir de tablet göreceğimizi ortaya koydu.

Aslında POCO’nun tablet tanıtacağı iddiası bir süredir gündemdeydi. Yeni bilgiler de bu ihtimalin artık neredeyse kesin olduğunu gösterdi. Buna göre Xiaomi, 2405CPCFBG model numarası altında bir tablet için Avrupa’da EEC sertifikası aldı. Bunun POCO markalı ilk tablet olduğu söyleniyor.

POCO Pad ismine sahip olacak cihaz, Redmi Pad Pro'nun global versiyonu olabilir

Cihazın detayları hakkında da bilgiler geldi. Sızıntılarıyla tanınan Kacper Skrzypek, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda tabletin “POCO Pad” ismiyle piyasaya sürülebileceğini iddia etti. Buna ek olarak cihazın yakın zamanda tanıtılan Redmi Pad Pro’nun Çin dışında sunulacak global versiyonu olabileceğini de ekledi. Tabii ki bunun bir kesinliği yok. Farklı bir cihaz olarak da çıkabilir.

Eğer gerçekten böyleyse özellikleri Redmi Pad Pro ile aynı olabilir. 120 Hz yenileme hızı sunan 12,1 inç 2.5K çözünürlüklü LCD ekran, Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 10000 mAh batarya (33W), 8 MP ön kamera, Android 14 gibi özellikler görebiliriz. Ayrıca sadece Wi-Fi desteğine sahip olacağı, hücresel desteklemeyeceği de iddialar arasında.

POCO Pad’in ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Mayıs ayında Poco F6 ve F6 Pro’yla birlikte sunulacağı söylentileri var.