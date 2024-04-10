Redmi'nin uzun süredir beklenen üst seviye tableti en sonunda tanıtıldı. İşte fiyatı ve özellikleri.

Piyasaya fiyat / performans oranı yüksek olan telefonlar, tabletler, akıllı saatler ve aksesuarlar sunan Redmi, bunu yaparken fiyatları ulaşılabilir kılmaya gayret gösteren şirketlerden. Özellikle ülkemizde fiyatının ötesinde performans sunan cihazlar almak isteyenlerin sık sık Redmi’nin kapısını çaldığını görüyoruz.

Şirket, Xiaomi etkinliğinde Turbo 3 isimli akıllı telefonunu ve Redmi Pad Pro isimli tabletini tanıttı. İlk defa üst seviye özellikler sunan bir tableti önümüze getiren Redmi, fiyat tarafında da her zamanki duruşunu koruyor gibi görünüyor. Şimdi gelin, tabletin özelliklerine ve fiyatına bakalım.

Redmi Pad Pro, Snapdragon işlemciyle geliyor.

Snapdragon’un 7s Gen 2’den güç alan tablet, 8GB RAM ve 256GB’a kadar depolama sunuyor. Bu da fazla kaynak tüketen uygulamaların bu tablette sorunsuz çalışacağını gösteriyor. Tablette tamı tamına 10.000mAh kapasitesinde batarya yer alıyor. Bu bataryayı 33W hızında şarj edebiliyoruz.

12,1 inç boyutundaki LCD ekran, 2,5K çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Maksimum parlaklık seviyesi ise 600 nit. Ayrıca TÜV Rheinland sertifikasıyla gelen ekran Dolby Vision da destekliyor. Dolby demişken, Atmos destekli dörtlü hoparlörden bahsetmemek olmaz.

Son olarak Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 desteği olduğunu da belirtelim.

Xiaomi Redmi Pad Pro’nun özellikleri:

Ekran 12,1 inç, LCD, 2,5K, 120Hz, 600 nit, TÜV Rheinland, Dolby Vision İşlemci Snapdragon 7s Gen 2 RAM 6 GB / 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 8 MP Batarya 10.000mAh, 33W hızlı şarj Bağlantı Bluetooth 5.2, WiFi 6 İşletim Sistemi HyperOS, Android 14

Xiaomi Redmi Pad Pro’nun fiyatı: