Normalde evden dışarıya çıkıp oynamanız gereken bir oyun olan Pokemon Go'ya koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamadığımız için yeni bir güncelleme geliyor. Bu güncellemeden sonra Remote Raid Pass ile birlikte Raid Savaşları'na evden katılım mümkün olacak.

Tüm dünya koronavirüsten etkilenmiş durumda. Virüs nedeniyle olabildiğince evde durmamız gerekiyor. Bu nedenle evin dışında oynanan oyunları geliştiren şirketler de bu duruma bir çözüm bulmaya çalışıyor. Çözüm bulanlardan biri de Niantic.

Niantic, Pokemon Go'yu bu dönemde olabildiğince oynanabilir hâle getirmek için Raid Savaşları'na evden katılmanızı sağlayan Remote Raid Pass'i resmen duyurdu. Oyuncular, daha önceki bir sızıntıdan alınan bilgilerle zaten Remote Raid Pass'i bekliyorlardı.

İlk etapta arkadaşlarınızla birlikte oynayamayacaksınız:

Oyuncular, sadece evlerinin yakınında bulunan Raid Savaşları'na mı yoksa tüm mücadelelere mi katılabileceklerini bilmiyorlardı. Pokemon Go blogunda yapılan bir paylaşımda ''Remote Raid Pass ile birlikte sizlere yakın olanlara ulaşabileceksiniz'' şeklinde bir detay bulunuyor. Bu da demek oluyor ki istediğiniz herhangi bir Raid Savaşı'na katılamayacaksınız ve arkadaşlarınızla birlikte oynayamayacaksınız.

Niantic, ''Size bir saldırı yapıldığında konumdan bağımsız olarak arkadaşlarınızı çağırma özelliği'' olarak tanımladığı yeniliğin de ekleneceği düzenlemeler yapılacağını belirtti. Savaşa uzaktan katılan oyuncuların bölgesel katılımcılardan daha güçsüz olması önerilen bir durumdu. Yapılan açıklamayla bölgesel oyuncularla uzaktan katılan oyuncuların güçlerinin eşit olacağı doğrulandı ancak bu ileri bir tarihte değişebilir.

Çıkış tarihi henüz belirtilmedi ancak çıktığı zaman Remote Raid Pass özel bir indirimle birlikte 100 PokeCoin olacak. Bu da demek oluyor ki normal fiyatı 150 PokeCoin ya da daha fazla olabilir. Yeni duyurulan bu özelliğin kısa bir zamanda tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.