Pokemon Zarude, Jungle Healing Hareketine Sahip Olacak

Pokemon Sword and Shielden'ın yeni Pokemon karakteri Zarude'nin hareketleri henüz tamamen açıklanmış değil ancak karakterin Jungle Healing hareketine sahip olacağı biliniyor. Jungle Healing hareketi, kendisini veya bir başka Pokemon'u iyileştirmeyi sağlıyor.

Efsanevi Pokemon Zarude, Pokemon Sword and Shield'a gelmeye hazır. Pokemon hayranları Zarude'yi beklerken akıllarında birçok soru bulunuyor. Mesela Zarude'nin hareketleri henüz açıklanmamışken insanlar karakterin Pokemon Sword and Shield'da neler yapabileceğini merak ediyor. Açıklamalara göre Zarude'nin kendisine ait olan hareketinin Jungle Healing olduğu biliniyor ve oyuncuların hareketi kullanmak için çalışması gerekiyor.

Zarude'nin hareketlerine Jungle Healing'i eklemek için oyuncular öncelikle Monkey ile çalışmalı ve onu 90. seviyeye kadar çıkartmalılar ancak o zaman sahadaki her Pokemon'u iyileştirebilen bu özelliği kullanmak mümkün olacak. Ortamda başka Pokemon yoksa, yani Zarude yalnızsa, Zarude kendini iyileştirebilecek. Karakter, HP'sini artırıp negatif durum etkilerini ortadan kaldıracak. İkili bir savaştaysanız yanınızdaki Pokemon da iyileşmiş olacak. Ayrıca Jungle Healing hareketi şu anda sadece Zarude'ye özel olsa da ileride başka karakterler de bu özelliği kullanabilir.

İşte Zarude'nin görselleri:

Pokemon Sword and Shield oyunu, Nintendo Switch için kullanılabilir durumda. Zarude karakteri, çıkışını 10 Temmuz 2020'de vizyona girecek olan Pokemon the Movie: Coco filmiyle yapacak. Oyunun Avrupa'daki çıkış tarihi henüz açıklanmasa da Japonya'da filme önceden bilet alan insanlar, karakteri 15 Haziran 2020'de elde edebilecek.

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