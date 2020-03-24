PUBG 6.3 Konsol Güncellemesiyle Gelecek Tüm Yenilikler

PUBG geliştirici ekibi, yeni 6.3 konsol güncellemesinin 26 Mart 2020 tarihinde saat 08.00 ile 10.00 arası yapılacak bir sunucu bakımıyla oyuna ekleneceğini açıkladı. Güncellemeyle birlikte gelecek tüm yeniliklere ve değişikliklere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Çıktığı ilk günlerde rekor üstüne rekor kıran bir Battle Royale oyunu olan PUBG, bu popülerliğini son zamanlarda kaybetmeye başladı. Oyun, günden güne güç kaybetse de hâlâ çok ciddi bir oyuncu kitlesine sahip. Bu yüzden de geliştirici ekip, oyunu her geçen gün geliştirmeye ve yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Bu güncellemelerin sonuncusu olan ve önümüzdeki günlerde konsollar için yayınlanacak 6.3 güncellemesi de pek çok yeniliği ve iyileştirmeyi beraberinde getiriyor.

26 Mart 2020'de saat 08.00 ile 10.00 arasında yapılacak ara sunucu bakımıyla oyuna eklenecek olan bu güncelleme, PUBG test sunucularında test edilemeyecek. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra dilerseniz gelin yeni güncellemenin neler getirdiğine daha yakından bakalım.

Yeni silah: Tanksavar

Sezon 6 videolarının başından beri kendini gösteren ancak bir türlü oyuna eklenmeyen ‘Tanksavar’, 6.3 güncellemesiyle birlikte nihayet oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu silahın geniş alanda güçlü ve etkili bir hasarı olsa da bazı dezavantajları bulunuyor. Bu noktada silah, ana silah kısmına geliyor ve arazi çeşitliliğine göre silah tercihini kısıtlıyor. Öte yandan roketler her ne kadar hızlı olsa da dikkatli oyuncuların bu roketlerden kurtulma şansı bulunuyor. Tanksavar'ın özellikleri şöyle:

Karakin’e özeldir.

Harita üzerinde nadir bulunur.

Her ‘Yardım Paketi’ içerisinde kesinlikle vardır.

Roketler, çarpmayla patlar fakat havada giderken de patlayabilir.

Tek kullanımlıktır.

Tanksavar'ın ateş edilmesiyle arkasında bir patlama alanı oluşur, bu nedenle dikkatli olun.

60, 100 (varsayılan) ve 150 metrede sıfırlama seçenekleri vardır.

Silah dengelemeleri:

PUBG ekibi, 6. sezonun sonuna yavaş yavaş yaklaşırken birkaç silah üzerinde bazı dengelemeler yaptığını duyurdu. Bu noktada bir süredir güçsüz olan Tommy Gun bazı iyileştirmeler alırken M249 artık her yerde bulunabilir hâle getirildi. Aynı zamanda silahın hasarı biraz azaltılırken geri tepmesiyse artırıldı.

Tommy Gun:

Daha güçlü ve çok yönlü. Artık Tommy silahlara Kırmızı Lazer Görüşü ve Holografik Görüş takabilirsiniz.

Kırmızı Lazer Görüşü ve Holografik Görüş takabilmek için üst ray eklendi.

Ateş hızı 700’den 750’ye yükseltildi.

İsabet oranı ve hareket hâlindeki isabet oranı artırıldı.

Ateş hızının artmasından dolayı uzun süre ateş ederken yaşanan geri tepme azaltıldı.

UMP-45:

Temel mermi hasarı 39’dan 41’e yükseltildi.

Ateş hızı 650’den 670’e yükseltildi.

Mermi hızı 300’den 360’a yükseltildi.

DBS:

Yardım Paketi’nden kaldırıldı.

Tüm haritalarda nadiren bulunabilir.

M249:

Yardım Paketi’nden çıkarıldı; artık tüm haritalarda ve her yerde bulunabiliyor. Daha fazla eklentisi var ancak kontrolü daha zor ve hasarı daha az.

Stok yuvası eklendi.

Şarjör eklentisi için slot eklendi, standart mermi kapasitesi 75’e düşürüldü.

Temel mermi hasarı 45’ten 40’a düşürüldü.

Geri tepmesi artırıldı.

Tüm haritalarda az sıklıkla bulunabilir.

6.3 güncellemesiyle birlikte oyuna eklenecek yenilikler bu şekildeydi. Güncellemeyle birlikte gelecek diğer detayları ve hata gidermelerini öğrenmek için bu bağlantıyı kullanabilir ve PUBG Türkiye’nin resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz.