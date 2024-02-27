Bugün gerçekleştirilen Pokemon Presents etkinliğinde yeni Pokemon oyunu duyuruldu. Pokemon Legends: Z-A ismi verilen yapımın teaser'ı ve çıkış tarihi de paylaşıldı.

Dünyanın en çok sevilen oyun serilerinden biri olan Pokemon ile ilgili bugün “Pokemon Presents” isimli bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte birçok önemli açıklamaya yer verilirken yepyeni bir oyun da duyuruldu.

Yapılan açıklamalara göre yeni oyun, “Pokemon Legends: Z-A” olarak adlandırılacak. Oyundan bir tanıtım fragmanı geldiğini de belirtelim.

2025’te çıkacak Pokemon Legends: Z-A’nın fragmanı

Etkinlikte oyunun ismi ve tanıtım fragmanı dışında diğer detaylara pek yer verilmedi. Bu yüzden Pokemon Legends: Z-A hakkında çok bilgimiz yok. Bildiğimiz tek şey, yapımın 2013’te çıkan Pokemon X ve Y’den bildiğimiz Lumiose şehrinde geçeceği.

Tanıtım fragmanından da pek fazla ayrıntıya ulaşamıyoruz. Oynanış gibi konular hakkında bir şey yer almasa da şehirde bazı değişikliklerin yapıldığına dair ipuçları görülebiliyor. Pokemon Company tarafından videonun altına eklenen açıklamada oyunun, “hem insanlara hem de Pokemon’lara ait bir yer hâline getirilmeye çalışılan Lumiose şehrindeki” maceralara odaklanacağı söyleniyor.

Game Freaks tarafından geliştirilen Pokemon Legends: Z-A, 2025 yılında eş zamanlı olarak tüm dünyada çıkış yapacak ve Nintendo Switch için sunulacak.